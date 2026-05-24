موسم الحج.. ضيوف الرحمن يتوافدون لمكة والسعودية تُنهي استعداداتها

Pilgrims pray at the Kaaba and the Station of Ibrahim (Maqam Ibrahim) as they attend Friday prayers at the Grand Mosque ahead of the start of hajj in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, May 22, 2026. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Published On 24/5/2026

مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، أعلنت المملكة العربية السعودية اكتمال جاهزيتها التشغيلية لموسم الحج لعام 1447هـ، مع بدء تطبيق خطط التفويج في المشاعر المقدسة اعتبارا من يوم غد الاثنين، ضمن منظومة متكاملة تُنفذها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطط موسعة تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقّل الحجاج، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن ويُيسر أداءهم للمناسك في جميع مراحل الرحلة.

وشملت الجهود التشغيلية تدريب أكثر من 30 ألف كادر بشري على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التنفيذ والتعامل السريع مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم.

كما جرى تأهيل أكثر من 600 عضو تفويج و5 آلاف قائد فوج على استخدام المنظومات الرقمية وتنفيذ المهام الميدانية المرتبطة بتنظيم حركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة، إلى جانب تنفيذ تجارب فرضية لاختبار الجاهزية وقياس كفاءة الإجراءات على الأرض، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وتستند خطط التفويج إلى منظومة تشغيلية متقدمة تعتمد على تحليل البيانات اللحظية والتقنيات الرقمية، بما يُسهم في تنظيم حركة الحشود، وتحسين كفاءة التنقل بين المشاعر، وتعزيز سرعة الاستجابة في المواقع عالية الكثافة.

وفي سياق متصل، ودّعت المدينة المنورة، مساء السبت، أفواج الحجاج المتجهين إلى مكة المكرمة لأداء المناسك، في وقت استقبلت فيه الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى في أجواء روحانية داخل المسجد النبوي.

السلطات السعودية أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة حتى الآن

ومن المقرر أن تبدأ مناسك الحج في الثامن من ذي الحجة الموافق 25 مايو/أيار، وتستمر على مدى 6 أيام، وتشمل الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمرات، وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة حتى الآن، وفق ما أكده قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع خلال مؤتمر صحفي.

يُذكر أن عدد الحجاج في موسم العام الماضي 2025 بلغ مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

المصدر: وكالة الأناضول

