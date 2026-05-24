"صوت الأذان غير حياتي".. حاج إيطالي يروي قصته مع الإسلام من مكة المكرمة

وثّق المصور السعودي محمود حميد لحظات مؤثرة لحاج إيطالي وصل إلى مكة المكرمة ضمن وفود الحجاج هذا العام، بعدما قادته رحلة بدأت بصوت أذان سمعه طفلا عبر التلفاز إلى اعتناق الإسلام قبل نحو 20 عاما.

وفي الفيديو الذي نشره حميد عبر منصة "تيك توك"، روى الحاج الإيطالي محمد لوكا تفاصيل رحلته الطويلة مع البحث عن الإسلام، مؤكدا أن أول ما لفت انتباهه إلى هذا الدين كان صوت الأذان الذي سمعه للمرة الأولى وهو في 12 من عمره.

وقال إن ذلك الصوت ترك في داخله شعورا بالسكينة والطمأنينة، ودفعه تدريجيا إلى القراءة والبحث والتعرّف أكثر إلى تعاليم الإسلام، قبل أن يعلن إسلامه لاحقا عن قناعة ويقين.

وأوضح لوكا أن رحلة المعرفة استمرت سنوات طويلة، مشيرا إلى أن ما وجده في الإسلام من "وضوح وسكينة" كان سببا رئيسيا في اتخاذ القرار الذي غيّر حياته بالكامل.

وبصوت غلبت عليه المشاعر، كشف الحاج الإيطالي أن أول دعاء ردّده عند رؤيته الكعبة المشرفة كان أن يهدي الله والديه إلى الإسلام، مستشهدا بالآية الكريمة: "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون قصة الحاج الإيطالي بوصفها واحدة من القصص الإنسانية المؤثرة التي تتكرر في موسم الحج، وتسلّط الضوء على رحلات الهداية والتعرّف إلى الإسلام من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ مناسك الحج الرسمية يوم الاثنين بالمبيت في مشعر منى، الموافق 8 ذي الحجة، قبل الوقوف على جبل عرفات في 9 ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم.