قتيل بغارة على لبنان وإصابة جنديين إسرائيليين بانفجار مسيّرة

قُتل شخص وأصيب آخران بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت البازورية بقضاء صور، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيرة مفخخة أمس السبت، جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة الغندورية، كما شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة عربصاليم جنوبي لبنان.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان تعرُّض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد، فجر الأحد، لـ"استهداف مباشر" بغارة إسرائيلية، في هجوم جديد يطال مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية رغم تمديد الهدنة بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت المديرية في بيان إن "مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية" تعرض لـ"استهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية"، مما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرُّر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له.

وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم تُسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نُقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف.

وأدانت المديرية "هذا الاعتداء الذي طال مركزا مخصصا للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة استمرارها في تأدية واجباتها "رغم المخاطر والتحديات المتزايدة".

ورغم سريان الهدنة، تواصل إسرائيل استهداف طواقم ومنشآت صحية في جنوب البلاد. وأحصت وزارة الصحة مقتل 123 مسعفا وعاملا في المجال الصحي بغارات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 2 مارس/آذار.

مسيّرات الحزب تلاحق الجيش الإسرائيلي

في هذه الأثناء، أعلن حزب الله قصفه بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان، وأضاف: قصفنا بدفعة صاروخية تجمعا آخر لجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوبي لبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنتي شوميرا وإيفين مناحيم.

إعلان

وقال الجيش في بيان إن صفارات الإنذار دوت في المستوطنتين إثر الاشتباه بتسلل مسيّرة معادية من الأراضي اللبنانية. وأضاف أنه جرى رصد المسيّرة قبل أن ينقطع الاتصال بها، مشيرا إلى عدم تسجيل إصابات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء انفجار مسيّرة مفخخة بجنوب لبنان أمس السبت.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 12 قتيلا و74 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، مما يرفع حصيلة العدوان منذ 2 مارس/آذار الماضي إلى 3123 قتيلا و9506 جرحى.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.