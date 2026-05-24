شاهد.. حزب الله يدمر موقعا عسكريا إسرائيليا مستحدثا في البياضة

بثت الجزيرة، في وقت متأخر من ليلة الأحد، مشاهد حصرية توثق استهداف مقاتلي حزب الله اللبناني موقعا إسرائيليا مستحدثا في بلدة البياضة بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأظهرت الصور التي حصلت عليها الجزيرة مراحل استطلاع واستهداف مرابض المدفعية الإسرائيلية في البياضة بالمسيّرات الانقضاضية وباقي الأسلحة المختلفة، كما ورد في الفيديو.

ووثقت المشاهد جولة استطلاعية -مدتها 8 دقائق- فوق مربض البياضة أثناء إنشائه منتصف أبريل/نيسان الماضي، ورصد آليات نقل عسكرية متعددة المهام من طراز "هيمت" وعربات نقل الذخيرة "ألفا" وغيرها، فضلا عن نقطة لوجستية لجنود إسرائيليين.

وبعد أسبوع، أظهرت مشاهد حزب الله استهداف آلية "موغاف" لإدارة نيران المدفعية، إلى جانب مجموعة من الاستهدافات بالمدفعية والصواريخ والمسيّرات لمربض البياضة.

وتضمنت اللقطات أيضا 3 جولات استطلاعية جديدة في 12 و13 و15 مايو/أيار الجاري، قال حزب الله في الفيديو إنها تستهدف "البحث عن أهداف إضافية ومحتملة".

ووثقت المشاهد في الجولة الأخيرة خلو المربض تقريبا من الآليات العسكرية والمدافع، واستهداف دبابة إسرائيلية و"احتراقها"، مرورا باستهداف آلية عسكرية لجنود الاحتلال وجرافة متبقية في المكان، وصولا إلى قصف آخر ما تبقى من المربض.

وارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في مواجهاته مع حزب الله إلى 20 جنديا بينهم ضابطان على الأقل، خلال الفترة ما بين 2 مارس/آذار الماضي و16 مايو/أيار الجاري، وسط ترجيحات بزيادة هذه الأرقام مع استمرار المواجهات والعمليات العسكرية.

وخلال الفترة الأخيرة، كثف حزب الله نشر مشاهد مصورة لعمليات قال إنها تستهدف مواقع وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، باستخدام صواريخ موجهة ومسيّرات انقضاضية، في ظل استمرار التوترات الميدانية على الحدود.

إعلان

ويؤكد الحزب -في بيانات متتالية- أن عملياته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق جنوبية، بينما يعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد مواقع يقول إنها تابعة للحزب داخل الأراضي اللبنانية.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن – راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب – مؤخرا تمديده 45 يوما إضافيا حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.