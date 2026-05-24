سوريا.. انتخاب أعضاء مجلس الشعب في الحسكة وريف حلب

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري في دوائر انتخابية بمحافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال)، بعد إرجائها بسبب تحديات أمنية ميدانية.

ويشمل الاقتراع -وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)- دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة، ودائرة عين العرب (كوباني) ذات الغالبية الكردية في ريف حلب، لاختيار تسعة أعضاء، في حين حُسم مقعدا دائرة المالكية بالتزكية بعدما ترشح شخصان فقط للمقعدين المخصصين لها.

وتم فتح مراكز الاقتراع الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، واستمر إلى الساعة 12 ظهرا. وأوضحت سانا أن الصناديق تُغلق ‏‏بعد ذلك بغض النظر عن نسبة المقترعين، ويبدأ فرز الأصوات مباشرة ‏‏بعد انتهاء الاقتراع، وتُعلن النتائج ‏‏الأولية مباشرة بعد انتهاء فرز ‏‏الأصوات.

انتقادات كردية

وانتقدت عدة أحزاب وحركات كردية إجراء الانتخابات في مناطق ذات غالبية كردية، موضحة في بيان أن آلية تشكيل المجلس "ليست في واقعها سوى عملية تعيين"، ولا تعبّر عن "الإرادة الكردية الحرة".

كما انتقدت حصر التمثيل الكردي في أربعة مقاعد فقط من أصل 210، مطالبة بتمثيل لا يقل عن أربعين مقعدا، على أساس أن الكرد يشكلون، وفق تقديرها، ما لا يقل عن 20% من سكان سوريا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025 أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعد 24 عاما من الحكم.

وأعلنت لجنة الانتخابات في أغسطس/آب 2025 تأجيل الاقتراع بمحافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب التحديات الأمنية.

وفي مارس/آذار، أُجريت انتخابات محافظات الرقة، وفاز 4 مرشحين بعد تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت 90 بالمئة.

ولاية المجلس ومهامه

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول أسماء 119 عضوا في مجلس الشعب الجديد، من أصل 140 عضوا يفترض اختيارهم عبر هيئات مناطقية، وفق آلية غير مباشرة نصّ عليها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية. وبقي حينها 21 مقعدا شاغرا عن محافظات الحسكة والرقة والسويداء لأسباب قالت اللجنة إنها "أمنية".

ويتألف مجلس الشعب من 210 أعضاء، يُختار ثلثاهم عبر هيئات ناخبة شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس أحمد الشرع أعضاءها، على أن يعيّن الشرع الثلث الباقي. ولم يُستكمل حتى الآن تعيين الأعضاء السبعين الذين يعود للرئيس اختيارهم.

وبعد ملء شواغر مقاعد شمال وشمال شرق سوريا الأحد، لا تزال ثلاثة مقاعد منتخبة مخصصة لمحافظة السويداء شاغرة. وتبقى المحافظة خارج العملية بعد أشهر من أعمال عنف دامية في يوليو/تموز.

ويبقى تشكيل المجلس غير مكتمل أيضا في انتظار تسمية الشرع الثلث المعيّن من أعضائه.