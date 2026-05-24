تحت مظلة الطائرات الأمريكية.. زعيمة المعارضة الفنزويلية تعلن ترشحها للرئاسة

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من عدم تحديد أي موعد لها، في وقت تجري فيه الولايات المتحدة تدريبات عسكرية في سماء العاصمة كاراكاس.

وقالت ماتشادو خلال زيارة إلى بنما للقاء أفراد من الجالية الفنزويلية هناك: "سأترشح".

في الأثناء، أجرى الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية فوق كاراكاس، أمس السبت، في أول مناورة عسكرية له في فنزويلا منذ أن هاجمت القوات الأمريكية العاصمة واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في 3 يناير/كانون الثاني.

وقالت الحكومة الفنزويلية إنها سمحت بهذه التدريبات، باعتبارها تدريبات إجلاء تحسبا لحالات طوارئ طبية أو كوارث محتملة. وشاركت فيها طائرتان من طراز "إم في-22 بي أوسبري" هبطتا بالقرب من السفارة الأمريكية وسفن دخلت المياه الفنزويلية في البحر الكاريبي.

وتوجه فرنسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الأمريكيتين، على متن إحدى طائرات أوسبري إلى كاراكاس، حيث التقى بمسؤولين في الحكومة المؤقتة.

ودعمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حكومة ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس مادورو السابقة، التي أصدرت قوانين لفتح احتياطيات النفط الهائلة وموارد التعدين في فنزويلا أمام الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير إخبارية أن القوات الأمريكية كانت تُجري تدريبا جويا في كاراكاس في إطار مناورة على إجلاء موظفي السفارة، مما أثار فضول مارّة عمدوا إلى تصوير الطائرات بهواتفهم المحمولة. ولم يكن واردا إجراء هذا التدريب قبل بضعة أشهر فقط.

خطة ترمب

وأعربت ماتشادو عن ثقتها في خطط الرئيس الأمريكي للبلاد، مشيرة إلى أنها ستفضي إلى إجراء انتخابات.

إعلان

وقالت: "هناك هدف واحد هنا، وهو تحرير بلدنا، وغاية واحدة هي الانتقال إلى الديمقراطية من خلال انتخابات رئاسية حرة ونزيهة يمكن لجميع الفنزويليين التصويت فيها. نحن نؤمن بالحكومة الأمريكية، ونثق بها، ونشكرها، خصوصا الرئيس ترمب ووزير (الخارجية) ماركو روبيو، على التقدم الذي تم إحرازه".

وتحتفظ بنما بمحاضر فرز الأصوات لانتخابات عام 2024، والتي يُعتقد أن إدموندو غونزاليس أوروتيا حليف ماتشادو فاز فيها، وذلك رغم إعلان الرئيس السابق نيكولاس مادورو فوزه. ورفض مراقبون دوليون النتائج الرسمية.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، سلّم غونزاليس أوروتيا محاضر فرز الأصوات إلى الحكومة البنمية. ورفضت الحركة التشافية الحاكمة في فنزويلا هذه الوثائق.

وكان ترمب لمّح إلى أن انتخابات جديدة ستُجرى بعدما قبضت القوات الأمريكية على مادورو، لكن لم يحدد بعد أي موعد للاستحقاق.