إيران تسمح لـ33 سفينة بعبور مضيق هرمز وتبعث برسالة إلى عُمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عبور 33 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره العماني بدر البوسعيدي الحرص على استئناف الملاحة في المضيق.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن 33 سفينة، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد حصولها على التراخيص اللازمة وبالتنسيق مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وذكرت الوكالة -نقلا عن بيان للحرس الثوري- أن الرقابة الذكية على مضيق هرمز، في أعقاب تصاعد حالة انعدام الأمن الناجمة عن "اعتداء الجيش الأمريكي في المضيق"، تُنفذ بحزم وبقوة من قِبل القوة البحرية التابعة للحرس، وفق البيان.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -في رسالة بعثها إلى نظيره العماني بدر البوسعيدي اليوم الأحد- أن طهران حريصة على استئناف الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة إن الرسالة شفوية، ونقلها نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، دون تحديد مكان اللقاء.

ووفقا للوكالة، فإن الرسالة تأتي في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات.

وفي سياق تطرّقها إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية، والجهود المبذولة لإنجاحها، أشارت الرسالة إلى الحرص على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز "بصورة آمنة ومستدامة"، بحسب المصدر ذاته.

"حق قانوني"

وفي الاتجاه نفسه، قال المستشار ⁠⁠العسكري للمرشد ⁠⁠الإيراني محسن رضائي، الأحد، إن إدارة مضيق ‌‌هرمز "حق قانوني" لطهران من أجل ضمان الأمن القومي.

ونقلت وكالات أنباء ⁠⁠إيرانية عن ⁠⁠رضائي قوله إن "إدارة إيران لمضيق ⁠⁠هرمز تنهي ⁠⁠50 ⁠⁠عاما من انعدام الأمن في الخليج".

وتأتي هذه التطورات مع توقعات ومؤشرات على قرب انتهاء الحرب، ومخاوف في الوقت ذاته من احتمال انهيار الهدنة المؤقتة السارية منذ 8 أبريل/نيسان الماضي، والتي أعقبت مواجهات عسكرية اندلعت في 28 فبراير/شباط، ردت عليها إيران بإغلاق المضيق واشتراط التنسيق السابق معها لمرور السفن، بالتزامن مع حصار فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/نيسان إثر تعثر المفاوضات.