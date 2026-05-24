اتفاق غامض وانقسام صامت.. بابا الفاتيكان يدعو إلى وحدة كاثوليك الصين

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى الصلاة من أجل وحدة الكنيسة الكاثوليكية في الصين، المنقسمة بين كنيسة رسمية تسيطر عليها بكين، وكنيسة سرية بقيت وفية لروما.

وقال البابا ليو، اليوم الأحد: "لنضم صلواتنا إلى صلوات الكاثوليك الصينيين، تعبيرا عن محبتنا لهم وعن ارتباطهم مع الكنيسة الجامعة ومع خليفة بطرس".

وأطلق البابا الأمريكي الجنسية هذه الدعوة بمناسبة "يوم الصلاة من أجل الكنيسة في الصين" الذي يوافق اليوم الأحد.

ووقع الفاتيكان والصين عام 2018 اتفاقا تاريخيا بشأن مسألة تعيين أساقفة كاثوليك في البلد الشيوعي، وهي مسألة شائكة في ظل التوتر بشأن أوضاع الكاثوليك في هذا البلد. وجُدد الاتفاق آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مدة 4 أعوام.

ويهدف الاتفاق -الذي لم يُكشف مضمونه- إلى توحيد الكاثوليك الصينيين، مع منح البابا الكلمة الفصل في تعيين الأساقفة.

ومع ذلك، شهد تطبيق الاتفاق بعض العقبات والعراقيل في السنوات الأخيرة، إذ جرت بعض التعيينات من دون الحصول على موافقة بابا الفاتيكان.

وحسب الفاتيكان وتقديرات غربية، تضم الصين نحو 12 مليون كاثوليكي.