إيبولا يعيد رسم أجندات أفريقيا.. قمة مؤجلة وتدريبات ملغاة وحدود مغلقة

أضاف تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بعدا دبلوماسيا وأمنيا إلى أزمة صحية متصاعدة، إذ باتت تداعياته تطال قمما دولية ومواعيد رياضية وحركة السفر بين دول القارة وخارجها.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الهندية، الخميس، تأجيل منتدى قمة الهند-أفريقيا الذي كان مقررا الأسبوع المقبل في نيودلهي، وجاء الإعلان مشتركا بين الهند والاتحاد الأفريقي. وأشارت الوزارة في بيانها إلى "أهمية ضمان المشاركة الكاملة للقادة الأفارقة وأصحاب المصلحة، مع مراعاة الوضع الصحي الطارئ في القارة".

كما جاء التأجيل بعد ساعات من تأكيد حركة إم 23 تسجيل أول حالة إيبولا في مقاطعة جنوب كيفو الخاضعة لسيطرة الحركة، وأوضح الناطق أن المصاب "شخص قادم من كيسانغاني" يبلغ من العمر 28 عاما، "لقي حتفه قبل تأكيد التشخيص". وتم تسجيل الحالة في منطقة ريفية قرب بوكافو عاصمة المقاطعة التي سقطت في يد إم 23 في فبراير/شباط 2025.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن هذا تفشي، السابع عشر من نوعه في الكونغو الديمقراطية، يُشتبه في أنه تسبب في 139 وفاة مع نحو 600 حالة مشتبه بها، فيما أعلنت المنظمة حالة طوارئ صحية دولية. وقد أعاقت النزاعات المسلحة المستمرة في شرق البلاد جهود الاحتواء، وهي نزاعات لم تسبق لحركة إم 23 مواجهة وباء بهذا الحجم في مناطق سيطرتها.

تشديدات على الحدود

من جانبها، أعلنت الجارة أوغندا تعليق جميع وسائل النقل العام إلى الكونغو الديمقراطية المجاورة، كما أكد الناطق الحكومي آلان كاسوجا أن البلاد ستوقف الرحلات الجوية إلى الكونغو، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابات بإيبولا على الأراضي الأوغندية حتى الآن. وقد أكدت السلطات الأوغندية في وقت سابق وفاة واحدة بإيبولا منذ بداية التفشي، أصلها من الكونغو، فيما جاءت نتيجة حالة اشتباه ثانية سلبية.

كما اشترطت الولايات المتحدة على مواطنيها العائدين من الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية المرور حصرا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات مشددة. وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن أن رحلة لشركة "إير فرانس" كانت متجهة من باريس إلى ديترويت حُوِّلت إلى مونتريال الكندية، بعد أن "أخطأ" راكب قادم من الكونغو في صعود الطائرة، وفق ما أفادت به إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

"الفهود" تودع كينشاسا من بعيد

على الصعيد الرياضي، أعلن المنتخب الكونغولي لكرة القدم إلغاء تدريباته التحضيرية لمدة ثلاثة أيام في العاصمة كينشاسا، فضلا عن إلغاء حفل التوديع الشعبي الذي كان مقررا قبيل انطلاق كأس العالم. وقال المتحدث باسم المنتخب جيري كاليمو لوكالة أسوشيتد برس إن "المرحلة الوحيدة التي أُلغيت هي مرحلة كينشاسا"، مؤكدا أن مباراتي الاستعداد أمام الدنمارك في لييج ببلجيكا (3 يونيو/حزيران) وأمام تشيلي في إسبانيا (9 يونيو/حزيران) ماضيتان كما هو مخطط. وأوضح أن لاعبي المنتخب ومدربهم الفرنسي سيباستيان ديسابر يتواجدون خارج الكونغو في معظمهم.

وكانت الفيفا أصدرت بيانا أكدت فيه أنها "على علم بالوضع وتراقبه عن كثب"، مشيرة إلى تواصلها مع الاتحاد الكونغولي لضمان توفير التوجيهات الطبية والأمنية اللازمة للمنتخب.