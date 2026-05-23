رئيس وزراء قطر لعراقجي: حرية الملاحة مبدأ لا يقبل المساومة

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جهود السلام في المنطقة.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال الاتصال مع عراقجي ضرورة تجاوب كل الأطراف مع هذه المساعي بما يسهم في تحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود.

وأشار بيان الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن حرية الملاحة تُعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

كما أشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء القطري جدد خلال الاتصال دعم دولة قطر الكامل للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.