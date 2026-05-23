أمير قطر والرئيس الأمريكي يناقشان تثبيت التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت.

وقال الديوان الأميري إنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، وتناول تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين.

كما تناول الاتصال – وفق الديوان الأميري القطري- أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الاتصال موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.