أخبار

حراك دبلوماسي قطري لإسناد الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

حفظ

كومبو لكل من: وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
مباحثات قطرية مع السعودية وتركيا والأردن بحثت دعم الوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب (الجزيرة)
Published On 23/5/2026

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس الجمعة- اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن.

وتناولت المباحثات الهاتفية مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والدول الثلاث، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تركزت المباحثات على استعراض ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لدعم هذه الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري -خلال النقاشات- عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الحالية، مؤكداً أن ذلك يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً متسارعاً بقيادة باكستانية، إذ وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران لإعطاء دفعة لجهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi meets Pakistan’s Army Chief, Field Marshal Asim Munir, in location given as Islamabad, Pakistan, released April 25, 2026. Seyed Abbas Araghchi via Telegram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION LINES: Reuters could not confirm the date and location. No older versions of the video were found posted online before April 25. Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi met Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar at the Serena Hotel, where the first round of talks with the U.S. was held, two government sources said.
قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير (يمين) في لقاء سابق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن وفداً من الدوحة يزور طهران في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني، وضمن عملية تشاور وتنسيق إقليمي.

وفي واشنطن، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن هناك اعتقاداً بوجود فرصة سانحة خلال الساعات الـ24 المقبلة لتحقيق اختراق في المفاوضات الجارية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم في مسار المحادثات مع إيران، مستدركاً في الوقت ذاته بأن الأطراف "لم تقترب من النهاية بعدُ".

إعلان

وفي المقابل، يعكس الموقف الإيراني حالة من الحذر، إذ نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق المفاوضات تأكيده أن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف المعقدة بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية وحاسمة حتى الآن.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)

إعلان