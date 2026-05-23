حراك دبلوماسي قطري لإسناد الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -أمس الجمعة- اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن.

وتناولت المباحثات الهاتفية مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والدول الثلاث، وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تركزت المباحثات على استعراض ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لدعم هذه الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري -خلال النقاشات- عن ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الحالية، مؤكداً أن ذلك يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً متسارعاً بقيادة باكستانية، إذ وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران لإعطاء دفعة لجهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن وفداً من الدوحة يزور طهران في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني، وضمن عملية تشاور وتنسيق إقليمي.

وفي واشنطن، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن هناك اعتقاداً بوجود فرصة سانحة خلال الساعات الـ24 المقبلة لتحقيق اختراق في المفاوضات الجارية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم في مسار المحادثات مع إيران، مستدركاً في الوقت ذاته بأن الأطراف "لم تقترب من النهاية بعدُ".

إعلان

وفي المقابل، يعكس الموقف الإيراني حالة من الحذر، إذ نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق المفاوضات تأكيده أن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف المعقدة بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية وحاسمة حتى الآن.