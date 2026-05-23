أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

لماذا اعتذر ترمب عن حضور زفاف نجله؟

حفظ

BALMEDIE, SCOTLAND - JULY 29: U.S. President Donald Trump cuts the ribbon next to Donald Trump Jr. (L), Eric Trump (C), Sarah Malone, Executive Vice President and general manager of Trump international Golf Links Scotland and CEO of DP World Tour Guy Kinnings (R) at the ribbon-cutting ceremony at a new 18-hole course at Trump International Golf Links on July 29, 2025 in Balmedie, near Aberdeen, Scotland. President Trump is visiting Scotland in a trip that’s part-vacation, part-work, as he stayed at his Trump Turnberry golf course, followed by Trump International Golf Links in Aberdeenshire, between July 25 to 29. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)
ترمب يتوسط ابنيه دونالد ترمب الابن (يسار)، وإريك ترمب (يمين)، وسارة مالون، المديرة العامة لمنتجع ترمب الدولي للجولف في إسكتلندا (غيتي-أرشيف)
Published On 23/5/2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لن يحضر حفل زواج نجله الأكبر، دونالد ترمب الابن، من الشخصية الاجتماعية البارزة في "بالم بيتش" بيتينا أندرسون؛ وذلك لالتزامه بالبقاء في واشنطن لإنجاز ما وصفها بمهام حكومية عاجلة.

وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "على الرغم من رغبتي الشديدة في أن أكون بجانب ابني دون جونيور وبيتينا، أحدث عضو في عائلة ترمب، فإن الظروف الحكومية ومسؤولياتي تجاه الولايات المتحدة تحول دون ذلك".

وأضاف: "أشعر أن من الضروري بقائي في البيت الأبيض خلال هذه الفترة الحساسة".

وكان ترمب صرح للصحفيين الخميس بأن نجله كان يأمل في حضوره، وقال "لديّ ملف ‌‌اسمه إيران وأمور أخرى"، مشيرا إلى أنه سيحاول الحضور ولكن التوقيت غير مناسب له.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الحفل سيقام مطلع الأسبوع المقبل على جزيرة خاصة في جزر الباهاما، فيما كشفت وثائق رسمية في مقاطعة "بالم بيتش" بفلوريدا أن الزوجين قد أتما بالفعل إجراءات الزواج القانونية.

وتجري إدارة ترمب محادثات دبلوماسية غير مباشرة مع إيران بوساطة باكستانية بهدف إبرام اتفاق ينهي ‌‌الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط من العام الجاري.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان