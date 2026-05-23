بين المفاوضات والعمل العسكري.. ساعات حاسمة في الحرب على إيران

تسارعت التطورات بشأن الحرب على إيران خلال الساعات الماضية، في ظل حديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية جديدة لطهران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة ووساطات إقليمية لمنع انهيار المفاوضات.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقد -صباح أمس الجمعة- اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط تأكيدات بأن الرئيس "يفكر بجدية" في شن ضربات جديدة إذا فشلت الجهود السياسية ولم يتحقق اختراق في المفاوضات.

وبحسب المصادر، شارك في الاجتماع جيه دي فانس نائب الرئيس ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وجرى استعراض مسار المفاوضات والسيناريوهات المحتملة في حال انهيارها، فيما تحدث مسؤولون أمريكيون عن وجود "فرصة خلال 24 ساعة" لتحقيق تقدم قد يمنع التصعيد العسكري.

تهديدات ترمب

وفي موازاة ذلك، صعّد ترمب لهجته تجاه طهران، مؤكدا أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق"، وأن بلاده لن تسمح لها بتمويل ما وصفه بـ"خلق المشاكل حول العالم"، مضيفا أن "الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران".

لكن في المقابل، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني تحذيره من أن "أي حماقة يرتكبها العدو ستقابَل بتكتيكات وإستراتيجيات جديدة، إلى جانب فتح جبهات إضافية خارج المنطقة".

كما نقلت الوكالة عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن المشاورات بشأن نقاط الخلاف "لا تزال مستمرة"، وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مشيرا إلى استمرار الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران، مع تركيز كامل على ملف "إنهاء الحرب" قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن المباحثات أحرزت تقدما في بعض الملفات مقارنة بالجولات السابقة، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال مرهونا بالتفاهم على جميع القضايا الخلافية وصياغة تفاهم شامل بين الأطراف.

وقالت وكالة "إيسنا" الإيرانية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "وصول قائد الجيش الباكستاني لا يعني بالضرورة وجود تفاهم نهائي أو مؤكَّد بشأن الإطار الأولي للاتفاق".

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الوسطاء يحاولون وضع اللمسات الأخيرة على خطاب نيات يتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب، ومبادئ لـ30 يوما أخرى من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع نطاقا، من شأنه أن يتناول أيضا البرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن وفداً من الدوحة يزور طهران في إطار دعم جهود الوسيط الباكستاني، وضمن عملية تشاور وتنسيق إقليمي.

وأجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية السعودية وتركيا والأردن، بحث خلالها تنسيق الجهود المشتركة لدعم الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وخلال أكثر من 80 يوما من الحرب بين واشنطن وطهران، تتحدث الأطراف بين الحين والآخر عن وقوع اختراق في جهود التوصل إلى اتفاق إلا أن ذلك سرعان ما يتبدد وتعود الأمور إلى المربع الأول، غير أن المخاوف حاليا تتصاعد بشأن احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان الماضي.

وتتمحور الخلافات بين الطرفين حول ملفات مضيق هرمز والبرنامج النووي واليورانيوم المخصب والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.