الطيران الخليجي يسجل أعلى معدلات التشغيل منذ اندلاع حرب إيران

MELBOURNE, AUSTRALIA - MAY 07: Qatar Airways QR 904 with "ISIS Brides" on board lands at Melbourne Airport on May 07, 2026 in Melbourne, Australia. The women, who had traveled to Syria to join the Islamic State militant group, are expected to face questioning by Australian Federal Police upon their arrival, with authorities weighing potential charges under counter-terrorism legislation. (Photo by Asanka Ratnayake/Getty Images)
طائرة للخطوط الجوية القطرية (غيتي إيميجز)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 23/5/2026

أظهرت أحدث البيانات الملاحية أن شركات الطيران الخليجية الكبرى سجلت أعلى مستوى تشغيل جماعي منذ اندلاع الحرب الإيرانية وإغلاق أجزاء من المجال الجوي الخليجي، حيث ارتفع إجمالي الرحلات إلى 1685 رحلة في 22 مايو/أيار الجاري.

وحللت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة بيانات منصة "فلايت رادار" لـ7 شركات طيران رئيسية، وهي: الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، وطيران الخليج، والخطوط الجوية الكويتية.

من الشلل إلى مسار التعافي

تكشف المقارنة مع الفترة التي سبقت الحرب (بين 23 و27 فبراير/شباط الماضي) أن إجمالي رحلات الشركات السبع قارب 2300 رحلة في اليوم، قبل أن ينهار التشغيل إثر إغلاق المجالين الجويين القطري والإماراتي وتبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، لتصل الأمور إلى حالة شلل شبه كامل مطلع مارس/آذار الماضي.

إجمالي الرحلات اليومية - الطيران الخليجي @ فلايت رادار
إجمالي الرحلات اليومية للشركات الخليجية السبع قبل وبعد الإغلاق الجوي (فلايت رادار + الجزيرة)

وبعد مرور 12 أسبوعاً من التعافي المتدرج، سجلت الشركات السبع 1685 رحلة في 22 مايو/أيار الجاري. ويعد هذا الرقم أعلى إجمالي في قاعدة الرصد منذ بداية الحرب، حيث يقترب من ثلاثة أرباع مستويات التشغيل التي سبقت الأزمة.

وكانت الوحدة قد رصدت في 9 مارس/آذار الماضي بداية تعافي شركات الطيران الخليجية بعد توقف شبه كامل، حين بلغ إجمالي رحلات الشركات الخمس الكبرى 661 رحلة فقط في 8 مارس/آذار الماضي، وهو ما يمثل 32% من مستويات ما قبل الأزمة.

توزيع الرحلات ونسب التعافي

حققت "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" و"الخطوط الجوية الكويتية" أعلى معدلات تشغيل لها منذ اندلاع الأزمة.

نسب تعافي شركات الطيران الخليجية @ فلايت رادار
الرحلات اليومية لكل شركة قبل وبعد الإغلاق الجوي (فلايت رادار + الجزيرة)

وتشير بيانات 22 مايو/أيار الجاري إلى توزع الرحلات ونسب التعافي على النحو التالي:

  • طيران الإمارات: 472 رحلة (بنسبة تعافي بلغت 90% من مستويات ما قبل الأزمة).
  • الخطوط الجوية القطرية: 357 رحلة (بنسبة تعافي بلغت 62%).
  • الاتحاد للطيران: 234 رحلة.
  • العربية للطيران: 230 رحلة (بنسبة تعافي بلغت 78%).
  • فلاي دبي: 223 رحلة (بنسبة تعافي بلغت 64%).
  • طيران الخليج: 106 رحلات.
  • الخطوط الجوية الكويتية: 63 رحلة.
الرحلات اليومية - طيران الخليج قبل وبعد @ فلايت رادار
نسب تعافي شركات الطيران الخليجية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة (فلايت رادار + الجزيرة)

ويظهر الرصد الحالي أن القطاع قطع مسافة كبيرة في مسار العودة، بعد أكثر من شهرين ونصف من الاضطراب، لكنه لا يزال دون مستوى التشغيل الكامل الذي سبق 28 فبراير/شباط الماضي، مع استمرار الفجوة بصفة واضحة لدى بعض الشركات.

المصدر: الجزيرة

