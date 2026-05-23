الأمم المتحدة.. جرائم الحرب في غزة مستمرة وحصيلة الانتهاكات مرعبة

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين الجمعة أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر تسببت في واقع مأساوي للسكان، مشيرا إلى أن الفلسطينيين وبينهم الأطفال يتم قتلهم في كل مكان.

وكشفت المتحدثة باسم المكتب مي الشيخ، في مقابلة مع قناة الجزيرة، عن حصيلة مرعبة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 880 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال منذ سريان الهدنة.

وقالت المتحدثة إن جرائم الحرب لم تتوقف في غزة، مؤكدة أن الاحتلال حول الهدنة إلى غطاء لعمليات قتل مستمرة أسفرت عن مقتل 180 مدنيا في الآونة الأخيرة في الخيام وفي الشوارع عبر القصف البحري والجوي.

وأضافت أنهم رصدوا استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية، وخاصة باستخدام المسيّرات والقصف الصاروخي والبحري.

وحذرت المسؤولة الأممية من كارثة إنسانية مركبة تشمل عجزا كاملا في ملف إعادة الإعمار، وشددت على أن إسرائيل تتعمد خنق القطاع إنسانيا عبر تقنين الغذاء والدواء وبث الذعر في صفوف عائلات النازحين على طول الشريط الساحلي للقطاع.

وأضافت أن استمرار إسرائيل في تعريض الفلسطينيين لعنف بهذا الشكل لا يتماشى مع فكرة وقف إطلاق النار، واعتبرت أن وضع النزوح لا يزال يؤثر على معظم سكان القطاع.

تقليص المساعدات

وفي نفس السياق حذر مكتب الإعلام الحكومي في غزة من استمرار تقليص المساعدات والوقود وتعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فيما وجهت منظمات أممية من جنيف نداء عاجلا بشأن تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن حركة السفر عبر معبر رفح خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو/أيار الجاري لم تتجاوز 28% من العدد المستهدف، إذ سمح لـ403 مسافرين فقط بالمغادرة من أصل 2400 حالة كان يفترض سفرها.

وعلى صعيد المساعدات، دخلت إلى القطاع خلال نفس الفترة 2287 شاحنة فقط من أصل أكثر من 4200 شاحنة كانت متوقعة، بعجز تجاوز 70%، وفق البيان.

وأوضح المكتب الإعلامي أن استمرار القيود على حركة السفر والمساعدات والوقود يبقي القطاع في دائرة الأزمة الإنسانية ويحول دون أي تعاف فعلي في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب.

وكان ممثل "مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، حذر أمام مجلس الأمن الدولي من خطر تحول الواقع الحالي في القطاع إلى وضع دائم في ظل غياب إعادة الإعمار واستمرار اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أزمة غزة لا تقف عند حدود السياسة بل تمتد إلى الغذاء والصحة والإيواء والمياه. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن آلاف الجرحى في غزة لا يتلقون العلاج الكافي.