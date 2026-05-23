اعتدت الشرطة الإسبانية على عدد من ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد وصولهم إلى مطار بلباو شمالي إسبانيا، كما اعتقلت 4 أشخاص خلال وقوع صدامات بين الشرطة ومستقبلي الناشطين العائدين من أسطول الصمود الذي أوقفته القوات الإسرائيلية في عرض البحر واختطفت المشاركين فيه واعتدت عليهم، ثم أفرجت عنهم لاحقا.

وحدثت الواقعة عندما تجمّع حشد من مؤيدي الناشطين في قاعة الوصول لاستقبال 6 منهم لدى عودتهم على متن رحلة جوية من تركيا، بعد أن احتجزتهم القوات الإسرائيلية.

وعندما حاول أحد أقرباء الناشطين الاقتراب منهم، منعه شرطي بالقوة مما أدى إلى عراك بين الطرفين، حسب ما أفادت به قناة "تي في إي" التلفزيونية العامة.

وأظهرت صور بثتها القناة أفرادا من الشرطة يضربون أشخاصا بالهراوات في المطار، ويثبّتون آخرين على الأرض وسط هتافات استهجان من المارة.

واعتُقل 4 أشخاص بتهمة العصيان الجسيم ومقاومة الاعتقال والاعتداء على أفراد إنفاذ القانون، وفق بيان لشرطة إقليم الباسك.

وأضاف البيان "عقب ما حدث في المطار، فتحت إدارة الشؤون الداخلية (في الشرطة) تحقيقا لتحديد إن كان سلوك الأفراد متوافقا مع الإجراءات المتبعة".

وذكرت وسائل إعلام أن الواقعة أسفرت عن توجيه اتهامات جنائية لعدد من ناشطي الأسطول وبعض مستقبليهم داخل المطار.

ووصل نحو 20 ناشطا آخرين إلى مطار برشلونة، السبت، وكان في استقبالهم -وفق وسائل إعلام محلية- نحو 200 شخص من المؤيدين، بينهم وزير الثقافة إرنست أورتاسون، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشيوعيين خاومي أسينس.

واحتجزت القوات الإسرائيلية مئات الناشطين من دول عدة، بينهم 44 إسبانيا، بعد اعتراض سفنهم خلال أحدث محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

ووثق مقطع فيديو -نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير– إهانة الناشطين والاعتداء اللفظي والجسدي عليهم في أثناء الاعتقال.