مقتل وجرح العشرات بهجوم أوكراني على لوغانسك وحريق بميناء روسي

ارتفعت حصيلة الضربة الأوكرانية التي استهدفت بطائرات مسيّرة كلية مهنية في منطقة لوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا شرقي أوكرانيا إلى 10 قتلى و38 مصابا، إضافة إلى 11 مفقودا، في حين استهدفت أوكرانيا ميناء نفطيا بمدينة نوفوروسيسك الروسية.

وأوضح حاكم المنطقة ليونيد باسيتشنيك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الإنقاذ أمضت الليل في إزالة الأنقاض بمدينة ستاروبيلسك التي تعرضت للهجوم ليلة الجمعة.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، في حين أكد مسؤولون روس أن 86 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما كانوا داخل سكن طلابي انهار جزئيا جراء الهجوم.

استهداف ميناء نفطي

وفي تطور آخر، أفاد مسؤولون باندلاع حريق داخل ميناء نفطي بمدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود، مما أدى إلى إصابة شخصين، نتيجة سقوط حطام طائرات مسيرة.

وأوضح المقر العام لمنطقة كراسنودار أن النيران اندلعت في عدد من المباني ومحطة لتخزين النفط داخل المنشأة، في حين تعمل فرق الطوارئ على احتواء الحريق.

وأضافت السلطات أن الطائرات المسيّرة ألحقت أضرارا أيضا بمنازل في مدينة أنابا الساحلية شمالي المنطقة.

وفي منطقة بيرم الروسية، أكد الحاكم ديمتري ماخونين أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تستهدف منشأة صناعية، دون تسجيل أضرار.

كما أعلن حاكم منطقة ريازان إسقاط عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق موقع صناعي، مشيرا إلى سقوط حطامها داخل المنشأة دون الكشف عن حجم الأضرار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت 365 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية، إضافة إلى بحر آزوف والبحر الأسود، خلال ساعات الليل وحتى صباح السبت.

وكثفت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة بعيدة المدى، مستهدفة منشآت النفط الروسية بهدف تقليص عائدات القطاع الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل الحرب.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها قصفت 11 منشأة نفطية روسية منذ بداية مايو/أيار الجاري وحتى 21 من الشهر نفسه، من بينها مصفاة كيريشي التي تُعد من أكبر المصافي في روسيا.

هجوم روسي

في المقابل، أعلن حاكم منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، إيهور كالتشينكو، أن طائرة مسيّرة روسية استهدفت جنازة في ضواحي مدينة سومي، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الطائرة المسيّرة أصابت طريقا قرب حافلة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، بينما لم يقدم المسؤول الأوكراني تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

وتقع مدينة سومي على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية، وتتعرض بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، بينما تؤكد موسكو أن إنهاء الحرب مشروط بتخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى تحالفات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في سيادتها وشؤونها الداخلية.