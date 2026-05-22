71 منهم تُوفوا وهم ينتظرون.. إغلاق المعابر يحرم آلاف الغزيين من الحج

يتابع الحاج عدنان وزوجته من قطاع غزة عبر شاشة هاتف صغير مشاهد الحجيج وهم يطوفون في رحاب الكعبة ويرددان "لبيك اللهم لبيك" بعدما حرمهما الاحتلال الإسرائيلي للعام الثالث على التوالي من أداء مناسك الحج.

ويقول الحاج عدنان لمراسل الجزيرة شادي أبو شامية إنه يتطلع للحج منذ 3 سنوات، ورغم انتهاء الحرب لم يتمكن من ذلك، وهو حال زوجته نفسه التي تقول إنها تدعو في كل صلاة أن يرزقها الله سبحانه وتعالى سجدة في الكعبة.

وأوصدت إسرائيل المعابر في وجه 10 آلاف حاج من قطاع غزة، وهي حصة القطاع الرسمية من موسم الحج لـ 3 أعوام مضت.

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن آلاف المسجلين ما يزالون ينتظرون دورهم لأداء الحج، وسط مناشدات لفتح المعابر والسماح لهم بالمغادرة.

توفوا أثناء الانتظار

وقال مسؤول في وزارة الأوقاف للجزيرة إن 71 شخصا توفوا دون تمكنهم من أداء فريضة الحج، مشيرا إلى أنهم في الوزارة لم يتمكنوا من تسيير موسم الحج، لأن السفر تسبقه إجراءات كثيرة ولعدم منحهم ضمانات بفتح المعابر.

وقال مراسل الجزيرة إن مكاتب الحج والعمرة تعرضت لدمار كبير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعبّر أحد الغزيين للجزيرة عن حسرته لكون أهالي غزة يفتقدون مراسم ومشاهد الحجيج وهم يستعدون للذهاب إلى الحج، حيث كان القطاع يشهد احتفالات وداع كبيرة للمغادرين نحو البقاع المقدسة.

وتعرض نحو 90% من مكاتب وشركات الحج والعمرة في غزة – والبالغة 78 شركة – للتدمير الكامل أو الجزئي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويتواصل تدفق الوفود من مختلف أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية واستعدادات مكثفة من الجهات المعنية السعودية لضمان انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج.