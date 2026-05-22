7 دول غربية كبرى تطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات

دعت 7 دول غربية ⁠كبرى، اليوم الجمعة، ⁠إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية، وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة ⁠الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة، وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.

وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك، إن الوضع في ⁠الضفة الغربية تدهور على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاء في البيان أن عنف المستوطنين بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلا عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها ‌تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية، وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية.

ودان البيان خطة إسرائيل الاستيطانية المعروفة باسم "إي1″، وهي مشروع جديد لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة على مساحة 12 كيلومترا مربعا، منبها إلى أنها ستكون "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".

وحذر البيان الشركات من أن تتقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة "إي1″، أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات، داعيا إلى التنبه للعواقب القانونية، ولخطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وحضّت الدول إسرائيل على رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، والاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى معارضتها "بشدة" الداعين لضم الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين بالقوة، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

"عنف غير مسبوق"

وفي السياق، طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ودعا إلى "سلام قائم على حل الدولتين"، مشيرا إلى أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية بلغ "مستوى غير مسبوق".

إعلان

كما قررت هولندا، الجمعة، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بشكل كامل.

وجاء البيان المشترك للدول السبع بعد أسبوع متوتر في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية عقب مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يُظهر إهانة جنود إسرائيليين لناشطين من "أسطول الصمود العالمي" خلال اعتقالهم بعد اعتراض سفنهم في المياه الدولية أثناء توجههم لفك الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني.

ودعت إيطاليا وإسبانيا، إثر ذلك، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير، بينما حثت أيرلندا الاتحاد على اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشأن معاملة الناشطين، وفق رسالة مسربة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.