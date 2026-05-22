أخبار|اليمن

مواجهة في البحر.. نيران تحذيرية تصد زورقا مجهولا قبالة سواحل سقطرى

DJIBOUTI, DJIBOUTI - JANUARY 17: Tankers are seen at sea on January 17, 2024 in Djibouti, Djibouti. Attacks on commercial ships by Yemen's Houthi rebel group, who say they are acting in protest of Israel's war in Gaza, have imperilled a vital global shipping route through the Bab-el-Mandeb strait that lies between Yemen and Djibouti and connects the Gulf of Aden and Red Sea. The disruption has forced more shipping companies to divert around the Horn of Africa, upending supply chains and increasing costs. (Photo by Luke Dray/Getty Images)
الهجمات على السفن التجارية تزايدت مؤخرا قرب السواحل اليمنية بعد إغلاق مضيق هرمز (غيتي)
Published On 22/5/2026

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا شمالي جزيرة سقطرى اليمنية.

وأضافت الهيئة أن ناقلة أكدت أن زورقا صغيرا يقل 5 أشخاص اقترب منها.

وذكرت الهيئة أن فريق الأمن المسلح على متن الناقلة أطلق أعيرة تحذيرية، مما أجبر الزورق على تغيير مساره، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت من السفينة توخي الحذر خلال عبورها.

واستُهدفت مؤخرا سفن شحن قبالة سواحل الصومال، في تطور يخشى محللون أن يكون تكرارا لموجة القرصنة السابقة في القرن الأفريقي.

وكانت تلك المنطقة أكثر بؤر القرصنة شهرة في العالم خلال أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الـ21، قبل أن ينجح تحالف بحري دولي لاحقا في كبح التهديد الذي مثلته لحركة الشحن العالمية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

