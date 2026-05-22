مواجهة في البحر.. نيران تحذيرية تصد زورقا مجهولا قبالة سواحل سقطرى

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا شمالي جزيرة سقطرى اليمنية.

وأضافت الهيئة أن ناقلة أكدت أن زورقا صغيرا يقل 5 أشخاص اقترب منها.

وذكرت الهيئة أن فريق الأمن المسلح على متن الناقلة أطلق أعيرة تحذيرية، مما أجبر الزورق على تغيير مساره، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت من السفينة توخي الحذر خلال عبورها.

واستُهدفت مؤخرا سفن شحن قبالة سواحل الصومال، في تطور يخشى محللون أن يكون تكرارا لموجة القرصنة السابقة في القرن الأفريقي.

وكانت تلك المنطقة أكثر بؤر القرصنة شهرة في العالم خلال أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الـ21، قبل أن ينجح تحالف بحري دولي لاحقا في كبح التهديد الذي مثلته لحركة الشحن العالمية.