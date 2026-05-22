مبادرة صينية باكستانية مرتقبة لإنهاء حرب إيران

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها بلاده لإنهاء الحرب على إيران، مشيرا إلى تقديم مبادرة مشتركة من خمسة بنود بالتعاون بين إسلام آباد وبكين لدفع مسار التسوية.

وأوضح أندرابي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين اعتبارا من يوم غد السبت، لبحث مستجدات المبادرة المشتركة الهادفة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وفي السياق، أفادت السفارة الباكستانية في طهران بأن وزير الداخلية محسن نقوي عقد اجتماعا جديدا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبحث مقترحات تهدف إلى تسوية الخلافات القائمة، فيما أكدت مصادر رسمية استمرار اللقاءات بين الجانبين.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال متواصلا في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن المشاورات بشأن القضايا العالقة لم تُحسم بعد.

وأضافت الوكالة أن الوزير الباكستاني سيواصل زيارته إلى طهران ليوم إضافي لعقد مزيد من اللقاءات مع مسؤولين إيرانيين، وذلك عقب وصوله الأربعاء في ثاني زيارة له خلال أسبوع، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني ووزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين.

قلق باكستاني

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن هناك مخاوف متزايدة من نفاد صبر ترمب، في وقت تعمل فيه إسلام آباد على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين طهران وواشنطن.

وفيما يتعلق بزيارة قائد الجيش إلى طهران، أشار الناطق باسم الخارجية إلى عدم وجود معلومات لدى الوزارة بشأن أي زيارة مرتقبة، مؤكدا أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها في حينه.

وكان مصدر باكستاني كشف أن أي زيارة محتملة لقائد الجيش إلى إيران لم تُحسم بعد، مرجحا ارتباطها بنتائج الزيارة الجارية لوزير الداخلية إلى طهران.

إعلان

وأشار المصدر إلى أن السلطات الإيرانية طلبت مهلة إضافية لدراسة الشروط الأمريكية المرتبطة بمسار التفاوض، في ظل استمرار المشاورات السياسية والدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

وفي 10 مايو/أيار سلمت إيران إلى الوسيط الباكستاني ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس دونالد ترمب وصف المقترح حينها بأنه "غير مقبول إطلاقا".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.