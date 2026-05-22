شهادات مروعة من زنازين الاحتلال.. ناشطو أسطول الصمود يروون فظائع التعذيب

Published On 22/5/2026
آخر تحديث: 01:04 (توقيت مكة)

حطّت في مطار إسطنبول الدولي الخميس 3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية تقل 422 ناشطا من أسطول الصمود العالمي عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم وترحيلهم الجماعي عبر مطار رامون.

ووصل الناشطون -الذين ينتمون لأكثر من 40 دولة حول العالم- وهم يحملون آثارا بليغة لانتهاكات جسدية وُصفت بالوحشية تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في المياه الدولية ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، وسط استقبال شعبي حاشد وتنديد رسمي وتحرك قضائي تركي موسع لملاحقة قادة الاحتلال.

وجاء تنظيم رحلات الإجلاء الجوية بموجب تنسيق مباشر من الخارجية التركية ومسؤولي سفارتها في تل أبيب لنقل 422 مشاركا (بينهم 85 مواطنا تركيا و337 من جنسيات مختلفة).

وكان هؤلاء الناشطون على متن عشرات السفن والقوارب التي انطلقت من ميناء مرمريس التركي يوم 14 مايو/أيار الجاري كجزء من تحرك الأسطول الذي استمرت رحلته لأكثر من 5 أسابيع منذ انطلاقه من برشلونة، وتعرّض خلالها لاعتراض شمل 69 سفينة وقاربا تابعة للأسطول في المياه الدولية غرب جزيرة قبرص، وعلى بعد مئات الكيلومترات من سواحل غزة.

Members of the Global Sumud Flotilla headed for Gaza and arrested and deported by Israel pose outside a terminal following their arrival at Istanbul Airport on May 21, 2026. The first of hundreds of Gaza flotilla activists began arriving at Istanbul airport on may 21 after being arrested then deported from Israel, an AFP correspondent said. The 422 activists, who were flown from southern Israel on three planes chartered by Ankara, had been part of a fleet of around 50 vessels that set sail from southern Turkey on May 14 seeking to break Israel's blockade on Gaza, which was joined at sea by several others. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
وأكد حاجي علي أوزال، نائب وزير الخارجية التركي، من المطار أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي للمرة الثالثة باستهداف حركة مدنية عالمية كانت تسعى بمهمة إنسانية وسلمية لإيصال مساعدات حيوية من غذاء ووقود ومستلزمات طبية لقطاع غزة المحاصر.

وشهد المطار استنفارا طبيا كبيرا ودخولا مكثفا لأكثر من 10 أسرّة متحركة وسيارات الإسعاف لنقل المصابين العاجزين عن الحركة إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، حيث كان في استقبالهم ذووهم وحشد من المواطنين ورئيس لجنة الصداقة التركية الفلسطينية حسن توران.

شهادات مروعة وصادمة

ونقلت كاميرا الجزيرة والجزيرة مباشر عبر مراسليها عامر لافي ورقية تشيليك في مطار إسطنبول شهادات حية ومروعة للناشطين المفرج عنهم، حيث أكدوا تعرضهم للضرب المبرح، والسحل، والصعق بالكهرباء، والتحرش والاعتداء الجسدي، مع إظهار إصابات بليغة وثقتها الكاميرات في مناطق الظهر والأرجل والوجوه.

وأفادت الطبيبة الأيرلندية مارغريت كونولي -شقيقة رئيسة أيرلندا كاثرين كونولي- بأن سلطات الاحتلال حجزت نحو 50 شخصا مدنيا غير مسلح داخل حاوية معدنية "قذرة" لثلاثة أيام دون طعام أو ماء كافيين، ودون توفير أدنى مستلزمات النظافة كالصابون وورق المرحاض، واصفة الظروف بـ"القاسية وغير الإنسانية".

A member of the Global Sumud Flotilla headed for Gaza and arrested and deported by Israel is loaded into an ambulance on a stretcher following the group's arrival at Istanbul Airport on May 21, 2026. The first of hundreds of Gaza flotilla activists began arriving at Istanbul airport on may 21 after being arrested then deported from Israel, an AFP correspondent said. The 422 activists, who were flown from southern Israel on three planes chartered by Ankara, had been part of a fleet of around 50 vessels that set sail from southern Turkey on May 14 seeking to break Israel's blockade on Gaza, which was joined at sea by several others. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
وأدلى ناشطون بشهادات دقيقة وثقت فظاعة التنكيل، إذ ذكر الناشط الكندي إيهاب لطيف أن جنديا إسرائيليا طعنه بسكين في يده أثناء محاولته الترجمة وتوزيع المياه على المحتجزين مما أفقده الإحساس بها، مؤكدا إصابة آخرين بكسور في الأضلاع نتيجة "العقاب المتعمد".

كما أوضح مواطنه مايكل فرانس أنهم نُقلوا في حاويات معدنية على متن سفن حربية حُوِّلت لمراكز احتجاز واضطروا للنوم على الأرض الصخرية وصُعقوا بالكهرباء، فضلا عن قيام الجنود بالدوس على أقدامهم العارية بأحذيتهم العسكرية وضربه على رأسه ووجهه.

وفي السياق ذاته، كشف الناشط هاهونا أورمسبي -من سكان نيوزيلندا الأصليين (الماوري)- عن تعرضه للركل والضرب والتقييد على كرسي والارتطام بالجدران وتهديده المستمر بالإيذاء من قبل أحد الجنود.

وروى الناشط مجيد تعرضه وناشطا آخر لإطلاق رصاص مطاطي في القدم من مسافة قريبة وتركهما يتألمان لما يقرب من ست ساعات دون تقديم أي دعم طبي أو التفات لمعاناتهما، معتبرا أن هذه التجربة أظهرت وجه إسرائيل الحقيقي. كما أكد الناشطون أن النساء السجينات تعرضن للاعتقال والضرب والإذلال الشديد من قِبل السجانين.

A member of the Global Sumud Flotilla headed for Gaza and arrested and deported by Israel speaks to the press following the group's arrival at Istanbul Airport on May 21, 2026. The first of hundreds of Gaza flotilla activists began arriving at Istanbul airport on may 21 after being arrested then deported from Israel, an AFP correspondent said. The 422 activists, who were flown from southern Israel on three planes chartered by Ankara, had been part of a fleet of around 50 vessels that set sail from southern Turkey on May 14 seeking to break Israel's blockade on Gaza, which was joined at sea by several others. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
تحرك قضائي

وأثارت هذه الانتهاكات موجة غضب عارمة واستدعاء دوليا لسفراء وممثلي إسرائيل في عدة عواصم احتجاجا على ممارساتها، شملت إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا، وذلك عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطعا مصورا يظهر إشرافه المباشر على عمليات التنكيل بالناشطين.

تنكيل بن غفير بناشطي أسطول الصمود (حساب بن غفير عبر منصة إكس)
وردا على هذه الممارسات التي وصفتها الخارجية التركية بـ"العقلية الوحشية"، بدأت النيابة العامة في إسطنبول رسميا استجواب الناشطين وأخذ إفاداتهم القانونية لإدراجها ضمن ملف قضية دولية تُجهز لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتطهير عرقي، والإضرار بأملاك خاصة، والحرمان من الحرية.

وكان القضاء التركي قد أصدر مذكرات توقيف بحق أكثر من 30 مسؤولا إسرائيليا على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير بن غفير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان للتحقيق معهم في هذه القضية، وفق مراسل الجزيرة عامر لافي.

ISTANBUL, TURKIYE - MAY 21: Injured activists from the Global Sumud Flotilla, who were detained by Israel in international waters, are being immediately transferred to standby ambulances at Istanbul Airport in Istanbul, Turkiye on May 21, 2026. Three planes carrying activists from the Global Sumud humanitarian aid flotilla, detained earlier this week by Israel in international waters, arrived in Istanbul on Thursday. Three Turkish Airlines planes transporting the activists who were detained aboard the flotilla, which came under attack by the Israeli army in international waters while attempting to break the blockade on Gaza and deliver vital humanitarian aid, landed at Istanbul Airport. The activists were welcomed at the airport’s VIP Hall by their relatives and numerous officials. ( Saffet Azak - Anadolu Agency )
إصرار على كسر الحصار

ورغم بشاعة التنكيل والوضع الصحي المتردي، خرج الناشطون من قاعة التشريفات رافعين علامات النصر وهاتفين جماعيا باللغتين العربية والتركية "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"الحرية لفلسطين".

وأكد المسن التركي محمود -أكبر المشاركين سنا- في كلمته بالمؤتمر الصحفي على وجوب استمرار الدعوة والمكافحة لتقديم المساعدات لقطاع غزة، في حين أعلن بروفيسور أمريكي مشارك عن التخطيط الفوري للعودة عبر تحالف أسطول حرية جديد وأكبر لكسر الحصار.

واختتم الناشطون إفاداتهم بالتأكيد على أن آلامهم وعذاباتهم تبدو "صغيرة جدا" ولا تقارن بـ"مئات آلاف المرات" مما عاشه ويعيشه الشعب الفلسطيني صمودا بوجه الظلم والإبادة الجماعية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

