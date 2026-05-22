روسيا تتهم أوكرانيا بقتل 4 أطفال وإصابة 35 آخرين بهجوم على لوغانسك

أفاد مسؤولون روس بمقتل 4 أطفال وإصابة 35 آخرين إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في منطقة لوغانسك التي تسيطر عليها موسكو.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، إن 86 شابا وفتى تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما كانوا نائمين داخل كلية ستاروبيلسك التابعة لجامعة لوغانسك التربوية لحظة الهجوم.

وذكرت أن القوات الأوكرانية نفذت قصفا استهدف أطفالا نائمين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في حصيلة أولية، فيما قال ليونيد باسيتشنيك الحاكم المعين من روسيا في لوغانسك، إنه جرى انتشال شخصين من تحت الأنقاض، فيما أصيب 35 شخصا بإصابات متفاوتة، مضيفا أن عناصر الإنقاذ يبحثون عن أشخاص آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وتسعى أوكرانيا، لاستعادة السيطرة على لوغانسك، إحدى 4 مناطق ضمتها روسيا من جانب واحد ‌في 2022، في خطوة تصفها كييف بأنها استيلاء غير قانوني على أراضيها.

جريمة وحشية

واتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوكرانيا بارتكاب "جريمة وحشية"، مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.

من جهتها، أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الجيش الأوكراني استخدم 4 طائرات مسيّرة في الهجوم، ما تسبب في انهيار في المبنى المؤلف من 5 طوابق.

وحتى اللحظة لم يصدر من أوكرانيا أي تعليق حول الاتهامات الروسية، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريبا من الحدود الأوكرانية.

وكثفت أوكرانيا الهجمات داخل روسيا بهدف تعطيل قطاع النفط وتقليل الإيرادات التي تقول إنها تساعد موسكو على تمويل الحرب ضدها.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن كييف قصفت 11 منشأة نفطية روسية منذ مطلع هذا الشهر حتى يوم 21، من بينها كيريشي وهي واحدة من أكبر مصافي التكرير الروسية.

تدمير 217 مسيرة أوكرانية

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات، خلال الليل.

وقالت السلطات الروسية إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة فوق العاصمة موسكو ومنطقة ياروسلافل القريبة في الساعات ‌الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تليغرام إن 4 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو موسكو أُسقطت، وجرى نشر خدمات الطوارئ في المنطقة، من دون تقديم تفاصيل.

انقطاع الكهرباء

من جانبه أفاد يفغيني باليتسكي حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية المعين من روسيا أن المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا شهدت الجمعة انقطاعات للكهرباء المخصصة للاستخدام الطارئ، وفق صحيفة كوميرسانت الروسية.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول أشار إلى أن البنية التحتية الحيوية تعمل كالمعتاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال فلاديمير سالدو، المسؤول المعين من موسكو لإدارة مساحات تخضع لسيطرة القوات الروسية من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، إن 9 مناطق انقطعت ‌عنها الكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة.

في المقابل، قالت الشرطة الأوكرانية على ‌تليغرام إن 11 شخصا أصيبوا جراء القصف الروسي وهجمات بطائرات مسيرة، بينهم صبي يبلغ 13 عاما، في منطقة ‌سومي ‌شمال أوكرانيا.