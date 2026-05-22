ترمب يؤجل توقيع قرار بشأن الذكاء الاصطناعي خشية التخلف عن الصين

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيع أمر تنفيذي بارز بشأن الذكاء الاصطناعي، مرجعا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالإفراط في القيود التنظيمية وتأثيرها على السباق العالمي مع الصين.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن ترمب أرجأ توقيع أمر تنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي مع كبار المديرين التنفيذيين في البيت الأبيض أمس الخميس، بسبب عدم رضاه عن بعض بنوده.

ونقل الموقع -الذي كان أول من أورد الخبر- عن ترمب قوله للصحفيين في البيت الأبيض: "أجّلت توقيعه لأنني لم أكن راضيا عن بعض جوانبه".

وأشار ترمب إلى تفوق الولايات المتحدة على الصين وسائر دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه لا يرغب في اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تعرقل هذه الريادة، وفق ما نقله الموقع.

وأكد ترمب -في تصريحاته- أن من شأن الأمر التنفيذي أن "يحقق فوائد جمة، وأن يوفر كثيرا من فرص العمل وأعدادا هائلة من الوظائف".

ويهدف هذا الأمر التنفيذي إلى حماية أنظمة الحواسيب الأمريكية من قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة في ظل مخاطر مرتبطة بالأمن السيبراني.

وتفيد تقارير بوجود تباين داخل البيت الأبيض بشأن الموقف من وضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس".

منافسة الصين

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن ترمب أجّل توقيع الأمر التنفيذي بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه عزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالإفراط في القيود التنظيمية وتأثيرها على سباق الذكاء الاصطناعي العالمي مع الصين.

وأفادت الصحيفة بأن خبراء قطاع الذكاء الاصطناعي والسلامة أعربوا عن أملهم في أن يعالج الأمر التنفيذي المخاوف السيبرانية، بالإضافة إلى المخاطر الناشئة المرتبطة بالأسلحة البيولوجية، والتطوير النووي، وأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي المستقل.

ونقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن البيت الأبيض يسعى لصياغة أمر تنفيذي يُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بإخضاع نماذجها للاختبار الفدرالي قبل إطلاقها.

وقال إن هذا الأمر التنفيذي -الذي طال انتظاره من البيت الأبيض والخاص بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني– سيكلف تحالفا من وكالات الأمن القومي والوكالات المدنية بتكثيف التدقيق في نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

قرار مربك

وقال موقع بلومبيرغ الأمريكي إن مسؤولين في قطاع التكنولوجيا وجماعات الضغط في واشنطن أعربوا عن ارتباكهم بسبب قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ بإرجاء إصدار القرار.

وكان هؤلاء يترقبون على نطاق واسع إصدار البيت الأبيض هذا الأمر التنفيذي لمعالجة مخاطر الأمن السيبراني التي تفرضها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وكان من المتوقع أن يوقّع ترمب الأمر التنفيذي خلال مراسم أُقيمت بالبيت الأبيض ظهر أمس الخميس، بحضور عدد من كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا.

ولم يقدّم البيت الأبيض -حتى الآن- تفاصيل إضافية بشأن البنود التي لا تزال محل خلاف في الأمر التنفيذي، أو موعد توقيع النسخة النهائية منه، وفق موقع بلومبيرغ .