واشنطن وطهران تواصلان تبادل الرسائل وروبيو يتحدث عن "مؤشرات جيدة"

يتواصل تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، فيما أعربت واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع طهران.

وذكرت وكالة إيسنا الإيرانية -أمس الخميس- أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعدُ.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيبقى في طهران يوم الجمعة لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين.

كما نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة، استنادا إلى المقترح الإيراني المكون من 14 بندا.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى الخميس وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي يزور طهران في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

ووصل الوزير الباكستاني السبت الماضي إلى طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية في إطار جهود بلاده للوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

لا للرسوم

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز "لأنه ممر مائي دولي"، مؤكدا استمرار التفاوض مع طهران.

وأشار إلى أن واشنطن لن تسمح بأي شكل من الأشكال لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وردا على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، قال ترمب: "سنأخذ اليورانيوم عالي التخصيب. نحن لا نحتاج إليه، وربما سندمره بعد أخذه، لكننا لن نسمح ببقائه في حوزتهم".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز -عن مصادر إيرانية رفيعة- أن المرشد الإيراني أصدر توجيها بعدم نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفى ذلك، وقال إنه غير صحيح.

إعلان

وأضاف أن بلاده لا تؤكد أيّا من التكهنات التي تتناول مسار المحادثات الجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملف النووي أو مستويات التخصيب.

ولفت بقائي إلى أن تركيز المفاوضات الحالية ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول مسار المحادثات.

"مؤشرات جيدة"

ورغم تمسك إيران والولايات المتحدة بمواقفهما المتعلقة باليورانيوم المخصب، فإن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك "بعض المؤشرات الجيدة" حول المحادثات.

وقال روبيو للصحفيين إن الحل الدبلوماسي لن يكون ممكنا إذا طبقت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز. لكنه أضاف أن هناك بعض التقدم في المحادثات.

وأضاف "هناك بعض المؤشرات الجيدة… ⁠لا أريد أن أبدو مفرطا في التفاؤل..، لذا لننتظر وسنرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة".

كما أبدى روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب مع إيران، بفضل وساطة باكستان التي يُرتقب أن يزور قائد جيشها عاصم منير طهران قريبا، بحسب مصادر تحدثت لرويترز ووسائل إعلام إيرانية.

وجاء إعلان وسائل إعلام إيرانية الزيارةَ المرتقبة لمنير -وهو شخصية نافذة باتت تؤدي دورا متناميا في علاقات باكستان الخارجية- غداة تحذير الرئيس الأمريكي الأربعاء من أن المفاوضات تقف عند "مفترق طرق" بين اتفاق واستئناف الضربات.

وكانت وكالة رويترز نقلت -أمس الخميس- عن مصدر إيراني كبير تأكيده أنه لم يُتوصل إلى اتفاق لكن تم تضييق الفجوات، مضيفا أن تخصيب اليورانيوم الإيراني وسيطرة طهران على مضيق هرمز لا يزالان من بين النقاط العالقة.

إلغاء تصويت

ويأتي ذلك في وقت ألغى فيه قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي تصويتا كان مقررا على قرار يحد من صلاحيات ترمب في الحرب مع إيران، بعدما واجهوا مشكلات تتعلق بتأمين النصاب والأصوات اللازمة لإسقاطه، وذلك بعد يومين من إقرار إجراء مماثل في مجلس الشيوخ.

وعرقل مجلس النواب ثلاثة قرارات سابقة حول الصلاحيات المتعلقة بالحرب في تصويتات متقاربة في وقت سابق من هذا العام، بدعم شبه جماعي من الجمهوريين، مما يؤكد الدعم القوي للحرب على إيران وللرئيس داخل حزبه.

لكن الفارق آخذ في التضاؤل على نحو متزايد، إذ فشل إقرار الإجراء بعد تعادل الأصوات. وبدا -في وقت سابق- أن المجلس سيمضي في إقرار الإجراء اليوم الخميس نظرا للانشقاقات المتوقعة من عدد من الجمهوريين وغياب آخرين.

عبور سفن

أما في مضيق هرمز، فقد أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني -أمس الخميس- أن 31 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة، وسط الحصار الأمريكي.

وذكرت القيادة البحرية للحرس الثوري -في بيان- أن 31 سفينة -من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى- عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بتنسيق وحماية القوات الإيرانية.

وتفرض الولايات المتحدة -منذ 13 أبريل/نيسان الماضي- حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية. فيما تواصل إيران إغلاق المضيق وفرض الحصول على موافقات قبل عبوره منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.