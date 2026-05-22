بالبيانات.. 3 طائرات تنقل محتجزي أسطول الصمود إلى تركيا

أظهرت بيانات ملاحية إقلاع 3 طائرات تركية من مطار إيلات، في وقت أكدت فيه تقارير رسمية نجاح إجلاء متطوعي أسطول الصمود المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن المتطوعين جرى نقلهم إلى البلاد عبر طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا تركياً و337 أجنبيا ينتمون إلى 41 دولة.

ووفق بيانات "فلايت رادار" التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، فقد أقلعت 3 طائرات من طراز (إيرباص إيه 321-231) من مطار إسطنبول الدولي، وهبطت في مطار إيلات جنوب الأراضي المحتلة، ثم غادرت الطائرات الثلاث بعد عدة ساعات، وعادت للهبوط من جديد في مطار إسطنبول.

وفي تدوينة نشرتها الخارجية التركية عبر منصة "إن سوسيال" المحلية، قالت الوزارة إنها أشرفت، بمساهمة مؤسسات ومنظمات تركية أخرى، على تنسيق نقل 422 متطوعا في مجال المساعدات الإنسانية كانوا على متن "أسطول الصمود العالمي"، لإعادتهم بصفة عاجلة وآمنة إلى تركيا.

وأوضحت الوزارة أن نائب وزير الخارجية التركي حاجي علي أوزال كان في استقبال المواطنين في مطار إسطنبول فور وصولهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترض قوارب أسطول الصمود العالمي خلال محاولتها الوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية، حيث ضم الأسطول نحو 50 قاربا و428 ناشطا من 44 دولة، وفقا للمنظمين.