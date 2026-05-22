فرنسا تعد مشروع قرار لاستعادة الملاحة بمضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضحت الوزارة أنها ستطرح مشروع القرار إذا كانت الظروف مواتية، وذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات لطرح نص للتصويت قد تعده روسيا والصين منحازا ضد إيران.

ويُناقَش قرار أمريكي بحريني بشأن المضيق منذ أكثر من أسبوعين، مع تأجيل التصويت عليه مرارا في ظل إشارات من الصين وروسيا إلى أنهما قد تستخدمان حق النقض (الفيتو) ضده.

ويطالب مشروع القرار الأمريكي البحريني إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام في المضيق. واستخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد نص مماثل مدعوم من الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وقالتا إنه منحاز ضد طهران.

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن واشنطن حصلت على تأييد ما يقرب من 140 دولة لمقترحها أملا في تجنب حق النقض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حاليا، مضيفا أن ذلك يشكل أساس المناقشات الراهنة، وذلك دون أن يُعلن موعد التصويت.

وبينما ترفض فرنسا، التي تملك حق النقض، حتى الآن تأييد النص الأمريكي، قال الرئيس ‌الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستطرح قريبا مبادرة في الأمم المتحدة في إطار سعيها لترسيخ الجهود الفرنسية البريطانية الرامية إلى ‌تشكيل ‌بعثة دولية لفتح المضيق بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك وبعد التشاور مع واشنطن وطهران.

وتخضع حركة الملاحة عبر هرمز، وهو ممر حيوي للشحن العالمي، للسيطرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي.

وتصر إيران، التي أغلقت المضيق فعليا منذ الحرب، وتسعى إلى فرض رسوم على السفن لعبوره، على أن السفن التي تعبر الممر المائي يجب أن تحصل على إذن من القوات المسلحة الإيرانية.