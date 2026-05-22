القضاء التركي يعزل أوزغور أوزال رئيس أكبر حزب معارض بالبلاد

قضت محكمة تركية -أمس الخميس- بعزل أوزغور أوزال رئيس حزب الشعب الجمهوري -وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- من منصبه، وإعادة تعيين الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو مكانه، في وقت خرجت فيه مظاهرات بالعاصمة أنقرة للتنديد بالحكم.

وقرّرت المحكمة إلغاء نتائج انتخابات الحزب لعام 2023 بسبب ما وصفته بـ"مخالفات"، وإعادة تنصيب كمال كليتشدار أوغلو رئيسا للحزب، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الحزب قوله إن قرار المحكمة بتعيين الزعيم السابق على رأس الحزب "محاولة انقلابية".

ووجّه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ضربة قوية لأوزغور أوزال، زعيم أكبر حزب منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. ويأتي هذا الحكم القضائي وسط جدل متصاعد بشأن تكرار ملاحقة رموز الحزب المعارض في قضايا عدة أمام المحاكم.

حملة اعتقالات

ويواجه حزب الشعب الجمهوري -الذي يتقارب مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان في استطلاعات الرأي- حملة قضائية غير مسبوقة منذ عام 2024، حيث اعتقل مئات الأعضاء والمسؤولين المنتخبين بتهم فساد ينفيها الحزب.

ومن بين المسجونين منذ أكثر من عام، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعد أبرز منافسي أردوغان، ولا يزال المرشح الرسمي لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، والتي قد تُجرى مبكرا خلال العام المقبل.

وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد حقق فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس أردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2024.

تنديد واحتجاج

وبعد صدور حكم المحكمة، دعا أوزغور أوزال قادة الحزب إلى اجتماع عاجل لبحث الخطوات المقبلة المحتملة، فيما تلقى أعضاء الحزب دعوات للتوجه إلى مقر الحزب في أنقرة للاحتجاج على الحكم.

وقال علي ماهر باشارير -نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري- لرويترز إن الحكم "يمثل محاولة انقلاب نُفذت عبر القضاء، وضربة لإرادة 86 مليون نسمة".

وأضاف باشارير أن الحزب يرفض الحكم، قائلا إن "من وقّعوا عليه متواطئون في محاولة الانقلاب هذه، وستتم محاسبتهم أمام المحاكم".

وعقب صدور الحكم، خرجت مظاهرات الخميس في العاصمة أنقرة ومناطق أخرى تنديدا بالقرار القضائي، بحسب مراسلة "الجزيرة مباشر" رقية تشيليك.

وأضافت المراسلة أن عددا من أنصار حزب الشعب الجمهوري قاموا بإنزال صور كليتشدار أوغلو وتمزيقها، مرددين هتافات ضده وواصفين إياه بـ"الخائن".

ويُعدّ كمال كليتشدار أوغلو شخصية مثيرة للجدل داخل الحزب، بعدما خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023.

وقد يؤدي هذا الحكم إلى تعميق حالة الفوضى داخل صفوف المعارضة، ويفتح الباب أمام صراعات داخلية محتملة.

كما قد يعزز هذا الحكم فرص أردوغان في تمديد حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تُعد من أبرز الاقتصادات الناشئة في المنطقة.

وعادت قضية نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري إلى واجهة الجدل السياسي في تركيا، بعدما أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام تشمل شخصيات بارزة في الحزب (على رأسهم أوزغور أوزال) بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات الداخلية.

وانعقد يوميْ 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في العاصمة أنقرة، وكان من أكثر المحطات حساسية في تاريخ الحزب، إذ شهد الإطاحة بزعيمه كمال كليتشدار أوغلو بعد 13 عاما من توليه القيادة، عقب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار من العام نفسه.