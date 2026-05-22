"إيغاد" تفتتح أول مكتب لها في الخرطوم

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" افتتاح أول مكتب لها في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعيين ممثلة لها هناك.

وقال الأمين العام للمنظمة، ورقنيه قبيهو، للجزيرة، إن "إيغاد" تشجع المنظمات الإقليمية والدولية على افتتاح مكاتب داخل السودان، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يتيح فهما أوسع لطبيعة الأوضاع والتحديات التي تشهدها البلاد.

وأضاف قبيهو أن افتتاح المكتب يعكس حرص المنظمة على دعم السودان، وتعزيز الحوار القائم بين الأمانة العامة للمنظمة والسلطات السودانية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد مكانة السودان داخل المنظمة الإقليمية.

وسمّت "إيغاد" رانيا مصطفى ممثلة للمنظمة في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار ترتيبات بدء عمل المكتب الجديد.

استعادة العضوية

وأعلن السودان في 9 فبراير/شباط الماضي استعادة عضويته في "إيغاد" بعد نحو عامين من تجميدها في المنظمة الإقليمية.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، تعمل منظمة إيغاد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية السودانية.

وبعد الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، شكلت إيغاد" في يونيو/حزيران 2023 لجنة رباعية لمتابعة الأزمة في السودان لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف الحرب والرجوع لطاولة الحوار.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن السودان تجميد عضويته في "إيغاد"، بسبب ما قال إنها "تجاوزات" من جانب المنظمة، بينها إدراج الوضع في البلاد على جدول أعمال قمتها الـ42 دون مشاورته.

واحتج السودان قبل ذلك على دعوة المنظمة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لحضور أعمال القمة التي عقدتها في 19 يناير/كانون الثاني 2024، وهي القمة التي كررت فيها "إيغاد" دعوتها طرفي النزاع في السودان إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء الحرب.

و"إيغاد" منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دولا من شرق أفريقيا هي: السودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا.