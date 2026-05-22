قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت مرافق صحية بلبنان وحزب الله يرد

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان -فجر اليوم الجمعة- مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في بلدة حانوية، في وقت واصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على بلدات جنوب لبنان، ضمن خروقه المتكررة لهدنة وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسلو الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت -في الساعات الماضية- بلدات ياطر وشوكين وحانوية وحداثا والمنصوري والقليلة جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 9 أشخاص الخميس، جراء ضربة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى تبنين الحكومي الذي تعرض لأضرار جسيمة.

وأدانت الوزارة ما تعرض له المستشفى الواقع في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الغارة أدت إلى إصابة 9 أشخاص، بينهم 7 من موظفي المستشفى، 5 منهم سيدات.

وأضافت الوزارة أن الأضرار أصابت المحيط الخارجي للمستشفى والتمديدات الكهربائية والكاميرات وسيارات الإسعاف المركونة في ساحة المستشفى، إضافة إلى أضرار داخل الطوابق الثلاثة للمبنى في مختلف الأقسام، خصوصا الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة، والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة طاقم المستشفى.

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يمثل حلقة إضافية من "مسلسل الاعتداءات التي يصر العدو الإسرائيلي على ارتكابها، غير آبهٍ بأي قانون إنساني".

عمليات حزب الله

في المقابل، أعلن حزب الله الخميس تنفيذ 16 هجوما استهدفت آليات وجنودا إسرائيليين في بلدات جنوبي لبنان.

وقال الحزب -في بيانات متتالية- إن هجماته جاءت ردا على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار، وعلى اعتداءاتها على القرى الجنوبية.

وأوضح أنه استهدف بمسيّرات وصواريخ 13 تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدات دبل والناقورة ورشاف والبياضة ومحيط حداثا ودير سريان والقوزح وطير حرفا.

كما أعلن تنفيذ إغارة نارية واسعة على تموضعات للجيش الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثا، بواسطة مسيّرات وصليات صاروخية ثقيلة أطلقت على دفعات متكررة.

إعلان

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا -بمسيّرة انقضاضية- آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي عند خلة الراج في بلدة دير سريان، مما أسفر عن إصابة مؤكدة، وفق البيان.

كما أعلن استهداف مدرعة من طراز "نميرا" تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة دبل، بواسطة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل"، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي وتمديده مرات عدة، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على لبنان خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وبحسب آخر حصيلة صادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فإن حصيلة العدوان -منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى ظهر أمس الخميس- بلغت 3089 قتيلا و9397 جريحا.