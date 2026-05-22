إسبانيا تحتاجهم.. مهاجرون بلا وثائق لكنهم يمنحون قبلة الحياة للزراعة

يأمل عبد الموجود، وهو مهاجر مغربي دون أوراق رسمية في إسبانيا، في أن يحظى بفرصة لتغيير مسار حياته بعد 7 سنوات قضاها في العمل بأجر يومي ضئيل والإقامة في مساكن عشوائية، في إطار برنامج عفو جماعي من الحكومة اليسارية الإسبانية ‌‌يتيح للمهاجرين غير النظاميين تسوية أوضاعهم.

وقال عبد الموجود (27 عاما) من ألمريا في جنوب إسبانيا: "دون وثائق رسمية، تعمل مقابل 5 يوروات (نحو 5.80 دولارات) في الساعة. أما مع وجودها، فتعمل بشكل قانوني وبأجر أفضل، ربما 7 أو 8 يوروات في الساعة".

طعن في المحكمة العليا

إلا أن آمال المهاجر المغربي عبد الموجود تظل معلّقة إلى حين، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسبانية اليوم الجمعة في إمكانية تعليق إجراءات حكومية لتسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون في إسبانيا من دون وثائق إقامة، وذلك بعد الطعون المقدمة ضد المرسوم الملكي المنظم لهذه الخطوة.

يأتي ذلك بعدما طلبت الدوائر القانونية للدولة من المحكمة العليا رفض طلبات 3 جمعيات، ومنطقة مدريد، وحزب فوكس، للحصول على أمر قضائي مؤقت لوقف إجراء يسمح للمهاجرين غير النظاميين بالاندماج والمساهمة في الضمان الاجتماعي ودفع الضرائب واكتساب الحقوق.

ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن الشروط القانونية لاعتماد مثل هذا الإجراء الاحترازي غير مستوفاة.

حل لشيخوخة إسبانيا

ويتجمع مهاجرون بلا وثائق في ميادين ألمريا على أمل طلبهم في أي أعمال مثل قطف الفواكه والخضروات في أكبر تجمع للصوبات الزراعية في أوروبا.

وتقدم عبد الموجود مثل عدد كبير من المهاجرين بطلب للاستفادة من برنامج العفو، الذي قد يستفيد منه مئات الآلاف بتسوية أوضاعهم لتصبح قانونية والمستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.

وتشكل هذه السياسة ركنا أساسيا في أجندة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الذي يسعى إلى الاستفادة من المهاجرين لتحقيق مكاسب اقتصادية في بلد يشهد شيخوخة للسكان، في وقت تتجه فيه دول أخرى إلى تشديد القيود المفروضة على الهجرة.

إعلان

لكن هذه الخطوة أثارت غضب أحزاب يمينية معارضة. ويقول الحزب الشعبي إنها ستضغط على الخدمات العامة، أما حزب فوكس فقد اتهم الحكومة بالسعي إلى استبدال الإسبان.

وتنقل صحيفة "إلباييس" عن مختصين في القانون أن الأجانب المؤهلين للتقدم بطلبات الحصول على تصاريح إقامة بموجب المرسوم الملكي الجديد كانوا موجودين بالفعل في إسبانيا قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2026. وبالتالي، فقد كانوا يستفيدون من مختلف الخدمات العامة خلال هذه الفترة.

كما تؤكد الخدمات القانونية الحكومية أن القانون يضمن بالفعل حق الحصول على الرعاية الصحية بغض النظر عن وضع الهجرة، لذا فإن عملية تسوية أوضاعهم لن تؤثر على الرعاية الصحية العامة.

نقص العمالة

ويرى المهاجر عبد الموجود أن وضعه غير القانوني حرمه حتى الآن من تحقيق حلمه ببدء مسيرة احترافية في الملاكمة وزيارة عائلته في المغرب. وتحسر على ذلك قائلا "أضعت الكثير من الوقت.. لو كنت فقط قد حصلت على أوراق رسمية في وقت سابق عن ذلك".

واندلع الشهر الماضي حريق في مساكن عشوائية كان يقيم فيها، لكن وثائقه التي تقدم بها للحصول على العفو وتقنين وضعه لم تتضرر بفضل احتفاظه بها في مكتب الصليب الأحمر المحلي.

وتقول نقابات وجهات رسمية إن ألمريا هي المزود الرئيسي للاتحاد الأوروبي بالخضروات في فصل الشتاء، حيث تزيد مساحة الصوبات الزراعية فيها على 74 ألف فدان، وتنتج صادرات تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات يورو سنويا (نحو 3.5 مليارات دولار)، وتوفر نحو 80 ألف فرصة عمل. وتنتج عمليات الزراعة الكثيفة في ‌‌تلك الصوبات كميات كبيرة من خضروات أساسية.

ورغم أن تأثير قرار تسوية أوضاع المهاجرين على الإنتاج وتكاليف العمالة لم يتضح بعد، فإن مجموعات تمثل شركات زراعية ونقابات تقول ‌‌إنها تأمل أن تسهم هذه الخطوة في معالجة نقص العمالة.

وأقر أندريس غونغورا، منسق نقابة المزارعين، بأن القطاع يستعين ببعض المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، وقال إن تقنين أوضاعهم سيوفر الاستقرار. وأضاف أن وجود قوة عاملة أكبر قد يسمح بزراعة محاصيل تتطلب عمالة مكثفة ‌‌ويدعم أيضا الاندماج الاجتماعي للمهاجرين.

انتقادات حقوقية

وتنتقد منظمات خيرية منذ فترة طويلة أوضاع المهاجرين في ألمريا، إذ تقدر أن نحو 10 آلاف مهاجر يعيشون في مساكن تفتقر للمعايير الأساسية وأن ما لا يقل عن 70% من قوة العمل بلا وثائق.

وشهد عدد سكان إسبانيا، البالغ نحو 50 مليون نسمة، نموا واضحا في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالهجرة. ويقدر مركز فونكاس للأبحاث أن قوة العمل الحالية تشمل نحو 840 ألف مهاجر غير موثق.

من بين هؤلاء مهاجر من غينيا يبلغ من العمر (35 عاما) يُدعى مايكل ويعيش في مساكن عشوائية للمهاجرين خارج بلدة نيخار، ولا تصله الكهرباء إلا بين الحين والآخر ولا يتمكن من الحصول على كل المياه التي يحتاجها.

ويشعر مايكل بسعادة بالغة بسبب برنامج العفو ويقول إنه متحمس للعطاء لمستقره الجديد وقال "سأستغل دون شك كل مهاراتي وكل ما أملك لمساعدة إسبانيا في أن تصبح بلدا أفضل".