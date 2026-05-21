4 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب وكالة وفا، في حين انتشلت الطواقم الطبية جثمان فلسطيني استشهد بنيران الاحتلال قبل أيام في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس.

وقالت الوكالة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون جرّاء إلقاء مسيّرة للاحتلال من طراز "كواد كابتر" قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، كما استشهد آخران برصاص جنود الاحتلال داخل مناطق سيطرتها في مواصي مدينة رفح، مضيفة أن شخصا رابعا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كذلك أصيب فلسطيني جرّاء إلقاء مسيّرة للاحتلال قنبلة قرب مخيم حلاوة للنازحين في جباليا البلد شمال غزة.

انتشال جثامين

وفي جنوب القطاع، انتشلت طواقم الإسعاف جثماني فلسطينيين من مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي قرب دوار العلم في مواصي مدينة رفح.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر، لوكالة الأناضول، إن الشهيدين يعملان سائقين لشاحنات مساعدات، وقد استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي قبل عدة أيام، دون اتضاح ملابسات الحادثة.

كما انتشلت الطواقم الطبية جثمان فلسطيني استشهد بنيران الجيش الإسرائيلي قبل أيام في منطقة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس، دون ذكر تفاصيل.

يأتي ذلك مع تواصل خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ استشهد عبر القصف وإطلاق النار 881 فلسطينيا وأصيب 2621 آخرون.

وجرى التوصل إلى الاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.