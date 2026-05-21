بالصور.. فعاليات اليوم الختامي من مناورات "أفس 26" بتركيا

مناورات "أفس" تعقد مرة كل عامين بمشاركة دول صديقة وحليفة لتركيا (الأناضول)
Published On 21/5/2026

انطلقت اليوم الخميس فعاليات المرحلة النهارية من "يوم المراقب المميز"، وهو اليوم الختامي من مناورات "أفس 26" في ولاية إزمير غربي تركيا وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وكانت فعاليات المرحلة الليلية من "يوم المراقب المميز" قد أُجريت مساء الأربعاء، ضمن البرنامج الختامي للمناورات.

مشهد من الأنشطة النهارية من "يوم المراقب المميز" ضمن مناورات "أفس 26" في ولاية إزمير اليوم الخميس (الأناضول)

ومن المتوقع أن يحضر فعاليات "يوم المراقب المميز" كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، إضافة إلى وزراء دفاع ورؤساء أركان من دول صديقة وحليفة.

مناورات "أفس 26" تسلط الضوء على القدرات العملياتية للقوات المسلحة التركية ومدى جاهزيتها (الأناضول)

وبدأت مناورات "أفس 26" -التي تنظم مرة كل عامين- يوم 16 أبريل/نيسان الماضي بمشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري من 50 دولة، على أن تستمر فعالياتها حتى اليوم الخميس 21 مايو/أيار الجاري.

مناورات "أفس" تعد انعكاسا لمدى جاهزية القوات التركية في التعامل مع الحروب الحديثة (الأناضول)

وتسلط المناورات الضوء على القدرات العملياتية للقوات المسلحة التركية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحروب الحديثة، إلى جانب استخدامها للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

كما تُعد مناورات "أفس" أكثر من مجرد تدريبات عسكرية، إذ يُنظر إليها بوصفها انعكاسا للنهج الأمني التركي القائم على تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الدولي.

مناورات "أفس 26" تشمل مشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري من 50 دولة صديقة وحليفة لتركيا (الأناضول)
المصدر: وكالة الأناضول

