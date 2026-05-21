بالصور.. فعاليات اليوم الختامي من مناورات "أفس 26" بتركيا

انطلقت اليوم الخميس فعاليات المرحلة النهارية من "يوم المراقب المميز"، وهو اليوم الختامي من مناورات "أفس 26" في ولاية إزمير غربي تركيا وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

وكانت فعاليات المرحلة الليلية من "يوم المراقب المميز" قد أُجريت مساء الأربعاء، ضمن البرنامج الختامي للمناورات.

ومن المتوقع أن يحضر فعاليات "يوم المراقب المميز" كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، إضافة إلى وزراء دفاع ورؤساء أركان من دول صديقة وحليفة.

وبدأت مناورات "أفس 26" -التي تنظم مرة كل عامين- يوم 16 أبريل/نيسان الماضي بمشاركة أكثر من 10 آلاف عسكري من 50 دولة، على أن تستمر فعالياتها حتى اليوم الخميس 21 مايو/أيار الجاري.

وتسلط المناورات الضوء على القدرات العملياتية للقوات المسلحة التركية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحروب الحديثة، إلى جانب استخدامها للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

كما تُعد مناورات "أفس" أكثر من مجرد تدريبات عسكرية، إذ يُنظر إليها بوصفها انعكاسا للنهج الأمني التركي القائم على تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الدولي.