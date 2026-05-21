مسؤول عسكري إسرائيلي يرجّح جولات قتال سنوية مع إيران

رجّح مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، الخميس، أن تتواصل المواجهة العسكرية مع إيران عبر جولات قتال متكررة، قد تحدث سنويا، ما دام النظام الإيراني قائما.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول، الذي لم تسمّه، قوله إنه "لا بد من إعادة ضبط توقعات الرأي العام الإسرائيلي"، مضيفا أن إسرائيل قد تواجه جولات قتالية متكررة، "ربما سنويا"، بهدف منع البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين من تهديد تل أبيب.

وتستعد إسرائيل لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، بعد المواجهة التي خاضتها مع الولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط، وبعد حرب سابقة شنتها في يونيو/حزيران 2025.

وقالت الصحيفة إن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير عقد خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات مع قيادات عسكرية واستخباراتية، للتحضير لجولة قتال محتملة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضافت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى تهيئة الرأي العام لـ"واقع جديد"، تعتبر فيه أن المواجهة مع إيران "لن تنتهي بضربة واحدة".

وبحسب المسؤول العسكري، لا تزال الفجوات بين واشنطن وطهران واسعة، رغم المفاوضات الجارية بوساطة باكستان، في ظل هدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان.

وقال إن من يتخذون القرارات في إيران هم عناصر في الحرس الثوري، وإن مصالحهم "لا تتوافق مع المطالب الأمريكية"، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "قد لا يجد في نهاية المطاف خيارا سوى شن جولة جديدة من الهجمات على إيران".

قلق إسرائيلي

وأضاف أن إسرائيل ترى أن أي جولة مقبلة "لن تكون الأخيرة" طالما بقي النظام الإيراني قائما، مشيرا إلى أن طهران قادرة على إعادة بناء قدراتها العسكرية حتى بعد تلقي ضربات كبيرة.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون، وفق الصحيفة، عن قلقهم من عدم إدراج ملف الصواريخ الباليستية بشكل رئيسي في المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وذكرت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران كانت تمتلك أكثر من 2000 صاروخ باليستي قبل الحرب، وأن نحو نصف هذا المخزون لا يزال قائما.

وقال المسؤول العسكري إنه حتى إذا تم التوصل إلى حل للملف النووي الإيراني، فإن طهران "ستسرّع سباق التسلح، خصوصا في مجال الصواريخ"، مضيفا "لن يكون أمامنا خيار سوى توجيه ضربة أخرى".