الجيش الإيراني يؤكد جاهزيته وباكستان تواصل مشاوراتها في طهران

قالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن قائد الجيش أكد للرئيس مسعود بزشكيان الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في المجالات كافة، في وقت تواصل فيه باكستان وساطتها في طهران.

وقدّم قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي تقريرا، اليوم الخميس، حول آخر الأوضاع العملياتية والإجراءات الدفاعية للجيش في مواجهة تحركات الأعداء.

وشرح للرئيس مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية للجيش خلال فترة وقف إطلاق النار، وفقا للبيان.

مشاورات دبلوماسية مستمرة

وعلى الجانب الآخر، استعرض الرئيس الإيراني مع وزير داخلية باكستان محسن نقوي، الأربعاء، آخر التطورات الإقليمية، وشددا على ضرورة مواصلة المشاورات السياسية وتعزيز التعاون الإقليمي، وفقا لبيان الرئاسة الإيرانية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ومسار متابعة التوافقات والمشاورات الدبلوماسية.

ونقل الوزير الباكستاني، خلال اللقاء، رسائل ورؤى المسؤولين الباكستانيين بشأن مسار التطورات الراهنة وأهمية مواصلة نهج الحوار والتفاهم.

وفي 10 مايو/أيار سلمت إيران إلى الوسيط الباكستاني ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس دونالد ترمب وصف المقترح حينها بأنه "غير مقبول إطلاقا".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.