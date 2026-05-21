قبيل عيد الأضحى.. الاحتلال يغلق مقر لجنة زكاة جنين ويحطم محتوياته

أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقر لجنة زكاة جنين المركزية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته والاستيلاء على بعض مقتنياته.

وأظهرت لقطات للجزيرة مباشر من داخل المقر جنوداً إسرائيليين وهم يحطمون محتويات المكتب والنوافذ خلال عملية الاقتحام.

وقال رئيس اللجنة سمير السوقي للجزيرة مباشر إن الموظفين فوجئوا صباحا، عند توجههم إلى مقر العمل، بإغلاق المكتب ووضع إشعارات على أبوابه باللغتين العربية والإنجليزية تفيد بأن اللجنة "تدعم الإرهاب"، وأنه تقرر إغلاقها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن الموظفين وصلوا إلى المكتب قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحا، قبل أن يتبين لهم أن قوات الاحتلال أغلقت المقر ومنعت الدخول إليه.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إغلاق الجيش الإسرائيلي مقرات لجان ومؤسسات خيرية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ففي 15 أبريل/ نيسان الماضي، اقتحمت قوات إسرائيلية عدة مناطق في مدينة الخليل، وأغلقت مقر لجنة زكاة في بلدة إذنا غرب المدينة، بعد دهمه والعبث بمحتوياته.

إغلاق قبيل العيد

وقال رئيس لجنة الزكاة في جنين إن اللجنة كانت تستعد خلال الأيام الأخيرة لتقديم مساعدات إنسانية للعائلات الفقيرة والمتعففة والأيتام في المحافظة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلى أن عشرات المواطنين كانوا يترددون يوميا على المقر طلبا للمساعدة أو للاستفسار عن حصصهم من لحوم الأضاحي وكسوة العيد.

وأضاف السوقي أن محافظة جنين تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة وارتفاعا في معدلات الفقر، ما يزيد من اعتماد كثير من الأسر على المساعدات التي تقدمها لجنة الزكاة، موضحا أن اللجنة كانت تعمل على حصر أعداد المستفيدين من المساعدات قبل إغلاق مقرها بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن أحدا من طاقم اللجنة لم يتمكن حتى الآن من دخول المقر لمعرفة حجم الأضرار أو طبيعة المواد التي تمت مصادرتها، لكنه أوضح أن آثار التخريب كانت واضحة على مدخل المبنى وسلالمه.

وأوضح رئيس لجنة الزكاة بجنين أن أوراقا ومقتنيات كانت متناثرة في المكان، إلى جانب بقايا كراسٍ وأجهزة كهربائية وماكينات تصوير وحواسيب، مشيرا إلى أن بعض المعدات أتلفت أو أخرجت إلى جهة غير معلومة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات وعمليات الدهم والإغلاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1162 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.