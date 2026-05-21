استدعاء سفراء لإسرائيل وتنديد دولي بسوء معاملة نشطاء أسطول الصمود

توالت التنديدات الدولية الواسعة إلى جانب تحركات دبلوماسية غاضبة، شملت استدعاء السفراء الإسرائيليين للاحتجاج على ما وُصف بأنه أسلوب تعامل غير إنساني ومُهين لنشطاء "أسطول الصمود" المحتجزين في إسرائيل.

وتفجرت ردود الفعل الغاضبة تجاه إسرائيل بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فيديو -على حسابه في منصة "إكس"- أظهر مشاهد من سوء معاملة النشطاء المعتقلين بعد محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد إذلال وتنكيل تضمنت إجبار النشطاء على الانحناء وهم مكبّلو الأيدي ومطأطئو الرؤوس، فيما وجّه إليهم بن غفير -خلال زيارة استفزازية للمحتجزين بميناء أسدود– خطابا محرضا، ووصفهم بعبارات مشينة.

ونشر بن غفير الفيديو -مرفقا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل"- وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية تجاه إسرائيل:

إيطاليا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني -في تدوينة عبر منصة "إكس"- إن بلادها استدعت سفير إسرائيل لدى روما لطلب توضيحات بشأن مشاهد التنكيل، التي تعرض لها ناشطو أسطول الصمود ومن بينهم إيطاليون.

وأضافت أن الحكومة الإيطالية ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها المشاركين في أسطول الصمود والمحتجزين لدى إسرائيل، مطالبة تل أبيب بتقديم اعتذار رسمي بشأن الحادثة.

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -في تدوينة عبر منصة "إكس"- استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بلاده، للتعبير عن الاستنكار والحصول على توضيحات بشأن الحادثة، ودعا -في الوقت ذاته- إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الفرنسيين المشاركين في الأسطول.

إسبانيا

استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس القائمَ بالأعمال الإسرائيلي دان بوراز، احتجاجا على ما اعتبرها معاملة وحشية ومهينة لناشطي أسطول الصمود العالمي، داعيا إسرائيل إلى الاعتذار والإفراج عنهم.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -أمس الأربعاء- إن حكومته ستسعى جاهدة لتوسيع نطاق حظر دخول بن غفير إلى ‌إسبانيا، ليشمل جميع دول ‌الاتحاد ‌الأوروبي.

هولندا

قال رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن إن سوء معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود "بلغ مستوى غير إنساني وغير مقبول"، مؤكدا -عبر منصة "إكس"- أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية للاحتجاج على سوء معاملة النشطاء.

بلجيكا

استدعت بلجيكا السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة المقلقة للغاية وغير المقبولة، التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود على يد بن غفير وجيش الاحتلال، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

البرتغال

أدانت وزارة الخارجية البرتغالية بشدة سلوك بن غفير تجاه ناشطي أسطول الصمود. وأكدت -في بيان عبر منصة "إكس"- أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي إلى الوزارة لتقديم احتجاج، وطلبت منه توضيحات.

تركيا

أدانت تركيا ممارسة بن غفير للعنف اللفظي والجسدي بحق المشاركين في الأسطول. وقالت الخارجية التركية -في بيان- إنها تبذل كافة الجهود اللازمة -بالتنسيق مع الدول المعنية- من أجل الإفراج الفوري والآمن عن المشاركين في الأسطول.

ألمانيا

ندد سفير ألمانيا لدى إسرائيل شتيفن زايبرت بسوء معاملة بن غفير لناشطي أسطول الصمود. وقال -في تدوينة عبر منصة "إكس"- إن "ما جرى سلوك غير مقبول تماما، وغير متوافق مع القيم الأساسية لألمانيا".

بريطانيا

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إسرائيل بانتهاك أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يُعامل بها الناس، جرّاء سوء معاملة ناشطي الأسطول.

وفي تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس"، استنكرت كوبر الفيديو الذي نشره بن غفير عن الناشطين المحتجزين، وسوء معاملة قوات الأمن الإسرائيلية لهم.

سلوفينيا

أدانت سلوفينيا سوء معاملة ناشطي أسطول الصمود، وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون -عبر منصة "إكس"- إنها "مروعة وصادمة وغير مقبولة". وأضافت أن السلوك الذي ظهر في تعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي الأسطول "لا مكان له في أي مجتمع".

أيرلندا

أعربت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي عن صدمتها من الصور التي نشرها بن غفير، مشيرة إلى أن نشطاء الأسطول محتجَزون بشكل غير قانوني في المياه الدولية. كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين.

اليونان

أدانت اليونان بشدة الحادثة، وقالت -في بيان- إن سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي الموجه ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي "غير مقبول". وطالبت الخارجية اليونانية إسرائيل بالإسراع في إتمام جميع الإجراءات والإفراج الفوري عن المشاركين. ونظم محتجون وقفة احتجاجية أمام سفارة إسرائيل في أثينا.

كولومبيا

استنكر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الحادثة ووصف بن غفير بـ"النازي". وأعاد الرئيس الكولومبي -عبر حسابه على "إكس"- نشر مقطع التنكيل بالناشطين، مشيرا إلى أن الوزير بن غفير "تصرف كما لو كان نازيا حقيقيا".

النمسا

من جهتها، اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزنغر أن المقاطع المصورة -التي نشرها بن غفير والتي تُظهر سوء معاملة الناشطين- "غير مقبولة إطلاقا". وأشارت إلى أن فيينا نقلت احتجاجها رسميا إلى السفير الإسرائيلي لديها.

سويسرا

بدورها، وصفت وزارة الخارجية السويسرية معاملة الناشطين بأنها غير مقبولة. وأكدت ضرورة الالتزام بتوفير ظروف احتجاز إنسانية لهم، وضمان حمايتهم من الانتهاكات، وتأمين حق الدفاع لهم.

بولندا

طالب رادوسلاف سيكورسكي -نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البولندي- بمعاقبة إسرائيل بسبب سوء معاملتها للناشطين، وذلك عبر منشور على منصة "إكس".

سلوفاكيا

أدانت سلوفاكيا بشدة معاملة ناشطي أسطول الصمود، ووصفتها بأنها "تتنافى مع المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية".

فنلندا

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أنها ستطلب توضيحات من السفير الإسرائيلي لدى هلسنكي بشأن سوء معاملة ناشطي الأسطول، داعية إلى ضرورة معاملة المحتجزين باحترام، وضمان حمايتهم القانونية وسلامتهم.

نيوزيلندا

قالت نيوزيلندا إنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للتعبير عن "مخاوف بالغة" بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار على غزة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.

الاتحاد الأوروبي

انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف بن غفير، معتبرة أن سلوكه "غير لائق".

ووصف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني طريقة التعامل مع نشطاء أسطول الصمود بأنها "غير مقبولة". ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان حماية النشطاء ومعاملتهم بكرامة.

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي "جريمة الاعتداء وممارسة العنف والإذلال التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي" بحق النشطاء الدوليين على متن أسطول الصمود.

وأكدت المنظمة -التي تضم في عضويتها 57 دولة- أن "هذا الاعتداء الآثم يمثل جريمة إرهاب منظم، تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه الممنهج للمؤسسات والقوافل والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، وحرمان المدنيين من المواد والخدمات الأساسية في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اكتمال توقيف جميع ناشطي أسطول الصمود ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية. ووفق منظمي الأسطول، فقد تدخّل الجيش الإسرائيلي ضد جميع قوارب الأسطول البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة.