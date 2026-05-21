وزير إسرائيلي متطرف يهاجم فلسطينيي الداخل

جدد وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو تصريحاته العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.

وخلال جلسة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، سخر إلياهو، وهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، من النائب العربي وليد الهواشلة، النائب عن "القائمة العربية الموحدة"، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري.

وقال إلياهو خلال الجلسة موجها حديثه للنائب الهواشلة: "لو لم تقم دولة إسرائيل لكان وليد وأصدقاؤه لا يزالون يركبون الجمال".

وكانت عصابات صهيونية ارتكبت مجازر ونفّذت عمليات تهجير بحق الفلسطينيين عام 1948، وأعلنت في 15 مايو/أيار من العام ذاته قيام دولة إسرائيل على أراضي المواطنين المهجرين، فيما بات يُعرف بـ"النكبة".

وتتعارض تصريحات إلياهو مع معطيات تاريخية تشير إلى أن فلسطين قبل عام 1948 كانت تمتلك مجتمعا حضريا متطورا، إذ ضمت مدنا مثل يافا وحيفا وعكا ومدارس حديثة وصحفا يومية ومسارح ودور سينما ومصارف وشركات تجارية مزدهرة.

كما اعتمد الاقتصاد الفلسطيني آنذاك على الزراعة المتقدمة، خاصة الحمضيات، إلى جانب التجارة الدولية، في حين تمتع الفلسطينيون بمستويات تعليم مرتفعة نسبيا مقارنة بدول المنطقة.

وحاليا يشكّل الفلسطينيون داخل إسرائيل نحو 21 في المئة من السكان، وحققوا إنجازات علمية وثقافية ومهنية، رغم تعرضهم لسياسات تمييز ممنهجة، وفق منظمات دولية بينها "منظمة العفو الدولية " و"هيومن رايتس ووتش".

وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها إلياهو بتصريحات عنصرية، إذ سبق أن دعا إلى ضرب قطاع غزة بسلاح نووي عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية عملية أسمتها "طوفان الأقصى"، استهدفت خلالها قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وجاءت "لإنهاء الحصار المفروض على غزة وإفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية".

وفي اليوم التالي بدأت إسرائيل -بدعم أمريكي- إبادة جماعية بقطاع غزة، وتواصل حاليا عدوانها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، ودمار هائل طال 90 في المئة من البنى التحتية المدنية.