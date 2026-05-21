عالقون منذ 3 سنوات.. مصريون يناشدون السيسي إخراجهم من غزة

نظم عشرات المصريين العالقين في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل 3 سنوات وقفة للمطالبة بإعادتهم لبلادهم حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لهم بالخروج من معبر رفح، رغم أنهم يحملون هويات وجوازات سفر مصرية.

ورفع المشاركون في الوقفة -التي نقلتها الجزيرة مباشر- جوازات سفرهم وشهادات ميلادهم المصرية لتأكيد هويتهم، والمطالبة بإجلائهم على وجه السرعة.

ومن بين المتظاهرين، محمد نصر العزب، وهو من مدينة دمياط بدلتا النيل، الذي قال إنه وصل للقطاع قبل 7 أشهر من الحرب، ولم يتمكن من العودة حتى اليوم.

وأكد العزب أنه يعاني ما يعانيه أهل غزة من جوع ونزوح، مؤكدا أنه ناشد الخارجية المصرية أكثر من مرة لإعادته دون جدوى.

وأوضح أنه "يدعم موقف الحكومة المصرية"، لكنه ناشدها العمل على إعادته وإدراجه ضمن قوائم المسموح لهم بالخروج لأنه مصري ولا يحمل جنسية أخرى.

عالق مع زوجته وأولاده

كما شارك في الوقفة هيثم محمود، وهو مصري متزوج من فلسطينية، ووصل القطاع قبل 3 أسابيع من الحرب لإعادة زوجته وأولاده الذين كانوا في زيارة لذويهم، لكنه عَلِق هناك ولم يتمكن من العودة.

وقال محمود إنه عايش أهوالا لم تنقلها الكاميرات خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وإن أولاده خسروا 3 سنوات من التعليم، مؤكدا أنه لا يملك بيتا ولا عملا في القطاع، وأنه "لا يجب أن يعيش في خيمة بينما بيته في مصر".

وخلال الوقفة، ناشد أحد المتظاهرين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخاذ خطوة لإجلاء المصريين ومن هم في وضعهم، قائلا إن مصر "هي الوحيدة القادرة على ذلك"، وإن "أهل القطاع لا يستطيعون العيش فيه فما بالك بمن هم ليسوا منه".

كما أكد أحد المشاركين أن لديه تحويلا طبيا باسم ابنه ذي الـ8 سنوات لكنه لا يتمكن من تنفيذه، مطالبا الرئيس المصري بإعادته وابنه إلى بلدهم على وجه السرعة "لأن الحياة في غزة أصبحت صعبة جدا وغير آدمية بسبب انتشار الأمراض والقوارض".

إعلان

ويعكس وضع المصريين العالقين في غزة جانبا من تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ترفض السماح لهم بالخروج كجزء من الحصار الذي تواصل فرضه على القطاع بالمخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ يناير/كانون الثاني 2025.