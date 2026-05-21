ترمب: سنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وقد ندمره

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، إن بلاده ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بموجب اتفاق أو من دونه، في وقت تحدث فيه وزير خارجيته ماركو روبيو عن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع طهران.

ففي كلمة من البيت الأبيض، قال ترمب "سنحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومن المرجح أننا سندمره"، مضيفا أن واشنطن لن تسمح لإيران بالاحتفاظ بهذا المخزون، الذي تقول واشنطن وتل أبيب إنه قد يستخدم في مرحلة ما لإنتاج أسلحة نووية.

وتابع أن واشنطن ستحرص على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلا إن بلاده ستحصل من المفاوضات الجارية مع طهران على ما تريده بطريقة أو بأخرى، وفق تعبيره.

وتفيد تقديرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لدى إيران أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتؤكد طهران أنها لم تعد تستطيع الوصول إلى هذا المخزون بعد القصف الأمريكي للمنشآت النووية.

وطالبت الولايات المتحدة بتسليمها اليورانيوم عالي التخصيب في إطار أي اتفاق محتمل، وهو ما رفضته إيران، في حين عرضت روسيا أن يتم نقله إليها لتسهيل التوصل إلى تسوية.

كما قال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية تتحكم بالكامل في مضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل ما سماه جدارا فولاذيا على الموانئ الإيرانية.

وأضاف أن البحرية الأمريكية تقوم بعمل جيد، وأنه ليس هناك سفن تصل إيران ولا تغادرها بسبب الحصار البحري، مشددا على ضرورة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على السفن التي تمر منه.

وبحسب ترمب، فإن التقديرات تشير إلى أن إيران تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون دولار يوميا جراء الحصار البحري. وتحدث عن القضاء على 75% من قدرات إيران الصاروخية خلال الحرب الأخيرة.

وكان ترمب هدد مرارا بتوجيه ضربات جديدة لإيران في حال لم تقدم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان.

تقدم بالمفاوضات

في هذه الأثناء، قال وزيرالخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المفاوضات مع إيران أحرزت بعض التقدم.

وأضاف روبيو، في تصريحات أدلى بها اليوم في فلوريدا، أن بلاده ستفعل كل ما تستطيع من أجل التوصل إلى صفقة مع إيران، وأكد أن هناك بعض الإشارات الجيدة، معبرا عن أمله في أن تؤدي الوساطة الباكستانية مع إيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتابع أن التقدم الذي تم إحرازه تحقق على الرغم من أنه يجري التعامل مع ما وصفه بنظام متصدع في إيران، قائلا "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع إيران فسيكون ذلك أمرا رائعا".

كما ذكر روبيو أن الرئيس دونالد ترمب يفضل هو التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، لكنه قال إن الرئيس لديه خيارات أخرى في حال تعذر ذلك.

وقال إنه لن يخوض في تفاصيل الخيارات المتوفرة لدى الرئيس إذا لم يتم التوصل لاتفاق جيد مع إيران.

واعتبر أن إصرار الإيرانيين على فرض رسوم في مضيق هرمز سيعطل الوصول إلى صفقة دبلوماسية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت الولايات المتحدة وإيران عن طريق باكستان مقترحات ترمي إلى إنهاء الحرب وحل القضايا محل الخلاف، ومن أبرزها البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت تقارير أمس الأربعاء بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة قد يمهد لاتفاق مبدئي.