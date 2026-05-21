"شيء ما يطبخ".. باكستان تجري محاولة أخيرة لمنع عودة الحرب

يبدو أن شيئا مهما يجري العمل عليه خلال هذه الساعات لمنع عودة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يمكن تلمسه في تغير لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالتزامن مع مناقشات رفيعة يجريها مسؤولون باكستانيون مع نظرائهم الإيرانيين.

ففي تطور جديد، أكد ترمب مؤخرا أنه أرجأ ضربة عسكرية كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي نزولا على رغبة قادة قطر والسعودية والإمارات، لكنه هدد بعملية واسعة وقريبة ما لم يتوصل الإيرانيون لاتفاق مع الولايات المتحدة.

لكن الرئيس الأمريكي عاد وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق يمنع وقوع المزيد من القتلى، وهو ما يعكس تغيرا كبيرا ومهما في لغة ترمب التي بدت تجنح بشكل أكبر للدبلوماسية، كما يقول مراسل الجزيرة في واشنطن أحمد الرهيد.

كما أكد ترمب أن قادة المنطقة "لعبوا دورا في تفكيك الأزمة" وأنهم "يعتقدون بإمكانية التوصل لاتفاق"، رغم تأكيده أن قواته على أهبة الاستعداد لعودة القتال.

في الوقت نفسه، نقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين أن المكالمة التي جرت بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، كانت صعبة، وأن المواقف بينهما كانت متباينة بسبب رغبة نتنياهو في العودة للحرب مقابل تمسك ترمب بالدبلوماسية.

وحسب الشبكة الأمريكية، فقد تحدث ترمب مع نتنياهو يوم الأحد الماضي، وأبلغه بأن الولايات المتحدة ستشن عملية جديدة ضد إيران اسمها المطرقة الثقيلة.

محاولة باكستانية أخيرة

ومع تزايد لغة التهديد بين الجانبين، عززت باكستان من جهودها لرأب الصدع بين الولايات المتحدة وإيران، أو التوصل لصيغة جديدة تكون مقبولة كليا أو جزئيا من البلدين، حسب ما نقله مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عبد الرحمن مطر.

فقد وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران أمس الأربعاء والتقى الرئيس مسعود بزكشيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، ومن المتوقع أن يصل قائد الجيش الجنرال عاصم منير في وقت لاحق اليوم.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها نقوي لطهران خلال أسبوع، وفق مطر، الذي قال إنه قضى 3 أيام في إيران ثم عاد إلى إسلام أباد يوما واحدا تشاور خلاله مع رئيس الوزراء وقائد الجيش ثم عاد مرة أخرى للقاء الإيرانيين.

ولا يزال قائد الجيش الباكستاني في إسلام أباد، حسب مطر الذي أكد أن زيارته المرتقبة لطهران "ستكون مهمة للغاية"، وستعكس جهدا باكستانيا مضاعفا لتقريب وجهات النظر، وربما فتح مسار ثالث للمفاوضات بين واشنطن وطهران.

وعزا مصدر رفيع في وزارة الداخلية الباكستانية ذلك إلى شعور إسلام أباد بضيق الوقت ودنو عودة الحرب، ومن ثم فهي تحاول طرح مشروع جديد للتفاوض عليه، بحسب مطر.

شيء ما يطبخ

وفي إيران، يسري شعور بأن "شيئا مهما يطبخ في الكواليس"، ويدور الحديث عن المقترح الأمريكي الجديد الذي قالت إيران إنها ما تزال تدرسه، وإنها "لن تخضع لأي مهلة أو إنذار"، وفق ما نقله مراسل الجزيرة في طهران محمد البقالي.

ويتوقع الإيرانيون أن الجنرال عاصم منير "ربما يحمل رسالة أمريكية جديدة أو يحاول تليين الأمور في محاولة قد تكون الأخيرة قبل عودة الحرب في ظل السياق المتوتر للأزمة"، برأي البقالي.

فباكستان -كما وصفها مراسل الجزيرة- يُنظر إليها على أنها "أكبر من وسيط وأقل من مفاوض"، وهناك أحاديث بأن منير "كان على اتصال مباشر بترمب خلال زيارته السابقة لطهران".

ففي الوقت الراهن، تقدم باكستان مقترحات وتقرب وجهات النظر وتمارس ضغطا ناعما على الطرفين لتقديم تنازلات، وفق البقالي.

وأفادت وكالة إيسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما قال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن ترمب "أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، واستهلال فترة مفاوضات تستمر 30 يوما، بشأن قضايا منها البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. في حين نقلت "نور نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت وجهة نظر الجانب الأمريكي وهي بصدد مراجعتها.