"سي إن إن": إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أمريكية أن إيران استأنفت إنتاج بعض الطائرات المسيّرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت أوائل أبريل/نيسان الماضي، واستمرت 6 أسابيع، في مؤشر على تسارع إعادة بناء قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وبحسب 4 مصادر، فإن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد تنظيم صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا، بما في ذلك استبدال مواقع إطلاق الصواريخ وقاذفاتها، مع إعادة إنتاج أنظمة الأسلحة الرئيسية التي دُمرت خلال الحرب الأخيرة.

ووفقا لتقييمات استخباراتية أمريكية حديثة، لا تزال إيران تحتفظ بقدرات في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، كذلك نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلحقا بإيران الضرر الذي كانتا تأملانه.

وتشير التقييمات إلى أن عملية إعادة بناء القدرات الإنتاجية العسكرية الإيرانية تتم انطلاقا من قاعدة قائمة مسبقا، وليس من نقطة الصفر.

وتشير التقديرات إلى أن إيران قد تتمكن من استعادة قدرتها الكاملة على شن هجمات بالطائرات المسيّرة خلال 6 أشهر فقط، وفقا لمسؤول أمريكي، في حين أكد مصدر آخر أن الإيرانيين تجاوزوا الجداول الزمنية التي وضعتها أجهزة الاستخبارات لإعادة البناء.

وترى المصادر أن هذا التطور يعزز قدرة إيران على تشكيل تهديد كبير للحلفاء الإقليميين إذا استؤنفت العمليات العسكرية، خصوصا عبر الطائرات المسيّرة التي يمكن أن تُستخدم لتعويض تراجع بعض قدرات الصواريخ.

كما أفادت التقييمات بأن إيران استفادت من عوامل عدة في عملية إعادة البناء، بينها دعم من روسيا والصين، إضافة إلى أن حجم الضرر لم يكن كافيا لتعطيل البنية الصناعية العسكرية بالكامل، إذ بقيت أجزاء منها سليمة.

وفي السياق ذاته، نقلت "سي إن إن" عن مصادر أن الصين واصلت خلال النزاع تزويد إيران بمكونات يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ، رغم القيود التي يفرضها الحصار الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن نحو ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية نجت من الضربات، مقارنة بتقييم سابق تحدث عن تدمير نحو نصفها، في حين لا تزال آلاف الطائرات المسيّرة الإيرانية قيد التشغيل، أي ما يقارب نصف القدرة الإجمالية.

القدرات الإيرانية

كما أظهرت المعلومات الاستخباراتية أن نسبة كبيرة من صواريخ كروز الساحلية ما زالت سليمة، مما يمنح إيران قدرة على تهديد الملاحة في مناطق إستراتيجية مثل مضيق هرمز.

وتخلص التقييمات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن الضربات العسكرية أضعفت القدرات الإيرانية لكنها لم تؤدِ إلى تدميرها، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن إيران قادرة على إعادة بناء قدراتها خلال فترة أقصر بكثير مما كان متوقعا، مستفيدة من استمرار أجزاء من بنيتها العسكرية والصناعية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن الجيش الأمريكي هو الأقوى في العالم ويمتلك كل القدرات اللازمة لتنفيذ العمليات في الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس.

وأضاف أن واشنطن نفذت عديدا من العمليات الناجحة ضمن مختلف القيادات القتالية، مع الحفاظ على ترسانة واسعة من القدرات التي تضمن حماية الشعب الأمريكي وصون مصالحه.