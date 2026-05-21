ما حقيقة التصريحات المنسوبة لعزام الأحمد التي هاجم فيها فتح؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي منشورات منسوبة للقيادي في حركة فتح عزام الأحمد، عبر صفحة على موقع فيسبوك تحمل اسمه، تضمنت هجوما على قيادات داخل الحركة، وإشارات إلى أن قطاع غزة يرفضه ولم يمنحه أي أصوات خلال الانتخابات الداخلية للحركة.

وحظيت المنشورات المتداولة بتفاعل واسع وانتشار كبير، بالتزامن مع حالة الجدل المرتبطة بالانتخابات الداخلية لحركة فتح، ما دفع العديد من المستخدمين إلى تداولها باعتبارها صادرة عن الأحمد شخصيا.

لكن التحقق من صحة صفحة فيسبوك أظهر أنها حساب منتحل لا يعود لعزام الأحمد، ولا يمثل مواقفه الرسمية.

وجاء ذلك بعد صدور توضيح رسمي نشره الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عبد الفتاح دولة، أكد فيه أن عزام الأحمد لا يمتلك أي صفحات رسمية أو شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منصة فيسبوك.

وأضاف البيان أن جميع الحسابات التي تحمل اسم الأحمد "حسابات منتحلة ومشبوهة ولا تمثله، وما ينشر عليها لا ينسب له بأي شكل من الأشكال"، داعيا المتابعين إلى عدم التعامل مع تلك الصفحات باعتبارها مصادر موثوقة.

ويأتي انتشار الحساب المزيف في ظل تصاعد النقاشات داخل حركة فتح، ما ساهم في تداول المنشورات على نطاق واسع قبل صدور التوضيح الرسمي الذي نفى صلتها بالأحمد.

وندد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة بـ"تدهور" الحركة الوطنية الفلسطينية و"تخريب" حركة فتح على يد الرئيس محمود عباس، معتبرا أن ما جرى تحت اسم "المؤتمر الثامن" للحركة لا يمكن وصفه بالمؤتمر الحقيقي، بل هو "تجمع" جرى ترتيبه بما يخدم إرادة "الشخص الأول" داخل الحركة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، قال القدوة العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح، إن ما حدث مؤخرا داخل الحركة يفتقر إلى أي إطار قانوني واضح، سواء من حيث تحديد العضوية أو البرنامج السياسي، معتبرا أن فتح فقدت دورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" توفيق الطيراوي إن من أولويات الحركة بعد إجراء انتخاباتها الداخلية، مواجهة الاحتلال على مستويين رئيسيين: المقاومة الشعبية والحراك الدولي لحماية الشعب الفلسطيني.

ونظمت الحركة مؤتمرها الثامن في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع من نوعه منذ 10 أعوام، وذلك في ظل مرحلة توصف بالحاسمة، تتزامن مع تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة والتحديات الأمنية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.