تصفيات أفريقيا 2027.. هل تكسر المنتخبات المغمورة عقدة الغياب؟

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الثلاثاء الماضي، قرعة دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها أوغندا وكينيا وتنزانيا في الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تموز 2027.

وأعادت القرعة إلى الواجهة سؤال المنتخبات التي لم يسبق لها بلوغ نهائيات "الكان". فبحسب نظام التصفيات وزع 48 منتخبا على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، بينما يتأهل من المجموعات التي تضم أحد البلدان المستضيفة منتخب إضافي واحد إلى جانب المضيف.

ولم يسبق لعشرة منتخبات من القارة إلى حد الآن بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية، هي أفريقيا الوسطى وإسواتيني وليسوتو وتشاد وسيشل وإريتريا وساوتومي وبرنسيب وجيبوتي والصومال وجنوب السودان.

وكان دور تمهيدي قد سبق دور المجموعات، جمع 12 من المنتخبات الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مواجهات ذهاب وإياب بين 25 و31 مارس/آذار 2026. وأسفر هذا الدور عن خروج جيبوتي وتشاد وسيشل وساوتومي وبرنسيب وإسواتيني من المنتخبات التي لم تبلغ النهائيات من قبل، إضافة إلى موريشيوس، فيما عبر إلى دور المجموعات الصومال وجنوب السودان وليسوتو وإريتريا، إلى جانب بوروندي وإثيوبيا اللذين شاركا في نهائيات سابقة.

وبذلك يضم دور المجموعات خمسة منتخبات من قائمة من لم يبلغوا النهائيات، أمام كل منها مسار حسابي محدد لانتزاع التأهل الأول في تاريخه. ففي المجموعة الأولى، يسعى ليسوتو إلى أحد المركزين الأولين في مواجهة المغرب والغابون والنيجر. وفي المجموعة الثانية، يقاسم جنوب السودان مجموعة تضم مصر وأنغولا وملاوي. وفي المجموعة الثالثة، يلعب الصومال أمام كوت ديفوار وغانا وغامبيا. وفي المجموعة السادسة، يخوض منتخب أفريقيا الوسطى منافسة بوركينا فاسو وبنين وموريتانيا على بطاقتي التأهل.

أما إريتريا فتواجه وضعا مختلفا في المجموعة الرابعة التي تضم البلد المستضيف كينيا إلى جانب جنوب أفريقيا وغينيا. وبما أن مجموعات المضيفين لا تمنح، وفق نظام التصفيات، سوى بطاقة تأهل إضافية واحدة إلى جانب المضيف، فإن إريتريا مطالبة بانتزاع تلك البطاقة الوحيدة من منافسيها.

وتتفاوت مسارات هذه المنتخبات الخمسة في تصفيات الكان عبر تاريخها تفاوتا كبيرا، وتكشف قراءة سجلاتها أن أربعة منها سبق أن اقتربت من التأهل في مناسبة واحدة على الأقل، بينما يظل الخامس الأبعد عن أبواب النهائيات.

فأفضل ما حققه منتخب أفريقيا الوسطى كان في تصفيات نسخة 2013 التي استضافتها جنوب أفريقيا، حين أطاح بمنتخب مصر حامل اللقب القاري ثلاث مرات متتالية (2006 و2008 و2010)، بفوز ذهابا بنتيجة 3-2 في الإسكندرية وتعادل 1-1 إيابا في بانغي، وهو ما يعد من أكبر مفاجآت تاريخ التصفيات. بلغ بعدها المنتخب الدور الأخير من تصفيات تلك النسخة قبل أن يقصى على يد بوركينا فاسو، كما اقترب من التأهل مرة أخرى في تصفيات 2021، قبل أن تطيح به موريتانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أما منتخب ليسوتو فلم يبلغ في أي مرحلة من تاريخه أبعد من دور المجموعات في التصفيات، إذ ظل سقفه الأعلى هو احتلال مراكز متأخرة في المجموعات أمام منتخبات أقوى منه تصنيفا. ويعد منتخب إريتريا الحالة الأكثر التباسا، إذ تغيب عن تصفيات الكان لقرابة عقدين كاملين بعد مشاركته الأخيرة في تصفيات نسخة 2008، ويعود سبب ذلك أساسا إلى ظاهرة هروب لاعبيه إلى الخارج طلبا للجوء بسبب التجنيد العسكري الإجباري والقيود السياسية، وكان أفضل ما قدمه هذا المنتخب هو احتلال المركز الثاني في مجموعته في تصفيات 2008 برصيد تسع نقاط، وهو سقف لم يستطع البناء عليه بسبب عزلته الطويلة عن المنافسة القارية.

في حين أن منتخب جنوب السودان، أحدث المنتخبات انضماما إلى الكاف عام 2012، خاض أولى تصفياته في المجموعات في نسخة 2017 ولم يتجاوز سقفه الأعلى منذ ذلك الحين بضع نقاط في دور المجموعات، وحقق فوزه التنافسي الأول في تاريخه على غينيا الاستوائية بهدف نظيف عام 2015، ثم فوزه الأبرز على الكونغو 3-2 ضمن تصفيات نسخة 2025، غير أنه ظل في كل مرة بعيدا عن مراكز التأهل.

أما منتخب الصومال فيعد صاحب أضعف سجل بين الخمسة، إذ لم يسبق له بلوغ دور المجموعات من التصفيات قبل النسخة الحالية، وقد كان فوزه التاريخي على زيمبابوي في سبتمبر/أيلول 2019 أول انتصار له في تصفيات قارية منذ عام 1984 عندما فاز على كينيا، فيما يمثل بلوغه دور المجموعات هذه المرة، بعد إقصائه موريشيوس بركلات الترجيح في الدور التمهيدي، أعلى إنجاز في مسيرته في هذه التصفيات.

وتنطلق الجولتان الأولى والثانية من دور المجموعات بين 21 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والثالثة والرابعة بين 9 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أن تختتم التصفيات بالجولتين الخامسة والسادسة بين 22 و30 مارس/آذار 2027.