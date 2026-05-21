بيان نادر لوزارة الدفاع التونسية بعد تصريحات للمرزوقي

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، التزام المؤسسة العسكرية بالحياد واحترام قوانين الدولة، في ظل ما قالت إنها "محاولات متكررة للزج بها وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية".

وأضافت أن ذلك يأتي ردا على ما وصفته بـ"تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات، والتشكيك في حيادها واستقلاليتها".

ونادرا ما تنشر الوزارة بيانات، ولم توضح في بيان اليوم الجهات المقصودة بما جاء فيه.

لكن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي دعا، في 12 مايو/أيار الجاري، الجيش إلى القيام بـ"دوره التاريخي في حماية سيادة الدولة وكرامتها"، معتبرا أنها "مهددة في ظل السياسات الراهنة".

وقال المرزوقي، في خطاب مصور وجهه إلى الشعب ونشره على صفحته بمنصة فيسبوك، إن تونس مقبلة على عدة سيناريوهات ستحدد مستقبل الأوضاع في البلاد، تشمل بقاء الرئيس قيس سعيد في السلطة وتمديد عهدته عبر "انتخابات مغشوشة"، وفق تعبيره.

وتحدّث عن سيناريو آخر سماه "البوعزيزي 2″، ويتمثل في عودة تحركات شعبية واسعة ومنظمة لاستعادة المسار الديمقراطي، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على تصريحات المرزوقي.

ولا يملك الجيش في تونس تقليديا سجلا مؤثرا في السلطة السياسية، لكنه واجه انتقادات من المعارضة لعدم التدخل ضد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021 وإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد.