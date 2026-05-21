بيانات ملاحية تكشف شللا بحركة الملاحة في هرمز بعد إجراءات إيرانية جديدة

كشفت بيانات ملاحية حالة شلل في حركة الملاحة بمضيق هرمز، منذ مساء أمس عند الساعة 10:54 بتوقيت الدوحة، وحتى اليوم 21 مايو/أيار عند الساعة 10:00 صباحا، وذلك عقب نشر ما تعرف باسم "هيئة مضيق الخليج الفارسي" الإيرانية خريطة لمنطقة بحرية خاضعة لسيطرتها في المضيق.

وأظهرت البيانات استمرار محدودية العبور في الممر المائي الحيوي، في وقت عبرت فيه ناقلة الغاز والكيماويات "رويال إيه"، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي (9155626)، المضيق قادمة من ميناء شناص العماني باتجاه مياه الخليج.

ولم تعلن الناقلة، التي ترفع علم أروبا، وجهتها عقب عبور المضيق، فيما تظهر سجلات الملكية أنها تدار من قبل شركة مقرها ليبيريا.

وكانت "هيئة مضيق الخليج الفارسي" الإيرانية نشرت، خريطة لمنطقة بحرية خاضعة لسيطرتها في مضيق هرمز، وحددت المنطقة بخط يمتد بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة الإماراتية عند المدخل الشرقي للمضيق، وصولا إلى الخط الرابط بين طرف جزيرة قشم وأم القيوين عند المدخل الغربي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت، في بيان رسمي سابق، أن مضيق هرمز "ليس مغلقا"، وأن حركة الملاحة فيه "لم تتوقف"، لكنها أوضحت أن العبور يجري وفق "تدابير ضرورية" مرتبطة بما وصفته بحالة الحرب، مشيرة إلى أن السفن غير المرتبطة بأطراف معادية يمكنها الاستفادة من عبور آمن بالتنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة.

وأضافت أن المرور عبر هذه المنطقة، بغرض اجتياز مضيق هرمز، يتطلب التنسيق مع الهيئة والحصول على تصريح مسبق منها.

وكانت إيران أعلنت إنشاء "هيئة مضيق الخليج الفارسي" لإدارة مضيق هرمز، لتكون واجهة إدارية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تتولى فعليا التحكم في حركة العبور عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وتعكس الآلية الجديدة تشديدا على حركة الملاحة، إذ تنص على عبور السفن عبر مسارات محددة وبعد الحصول على موافقة مسبقة، مع قصر العبور في المرحلة الحالية على السفن غير العسكرية التابعة لأطراف غير معادية.