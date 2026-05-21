إصابة 7 عسكريين إسرائيليين بانفجار مسيّرة واستمرار هجمات حزب الله

إسرائيل تسعى جاهدة للتصدي لخطر مسيّرات حزب الله التي تُكبدها خسائر يومية في صفوف جنودها (الفرنسية)
Published On 21/5/2026

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس بإصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان، جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوبي لبنان، في ظل حديث إسرائيل عن فشل المؤسسة العسكرية في مواجهة مسيّرات حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن جنديا أُصيب بجروح خطيرة، بينما أُصيب ضابط ميداني وجنديان آخران بجروح متوسطة، إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وأضاف أن ضابطا ميدانيا وجنديين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث أيضا دون أن يحدد موقع الهجوم ولا زمانه، غير أن "حزب الله" يعلن يوميا استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة قائد اللواء 401 الكولونيل مئير بيدرمان بجروح خطيرة، جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، بينما أُصيب ضابط احتياط برتبة لفتنانت كولونيل بجروح متوسطة، وجندي بجروح طفيفة.

A relative and an Israeli soldier comfort the grieving mother of Sergeant Idan Fooks, who was killed in combat in southern Lebanon, during his funeral in Petah Tikva on April 27, 2026. The Israeli military said on April 26 that a soldier was killed in southern Lebanon, where a ceasefire has been in place since mid-April. Sergeant Idan Fooks, 19, died "during combat" in south Lebanon, while "an officer and three additional soldiers were severely injured, along with a soldier who was moderately injured and a soldier who was lightly injured", the military said. (Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP) / (الفرنسية)
والدة جندي إسرائيلي قُتل في جنوب لبنان تنتحب خلال تشييعه (الفرنسية)

هجمات حزب الله

من جانبه، أعلن "حزب الله" اليوم مهاجمة آليات وجنود إسرائيليين في بلدات جنوبي لبنان، قائلا في سلسلة بيانات، إن هجماته جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأضاف أنه استهدف بمسيّرات وصواريخ تجمعات آليات وجنود إسرائيليين في بلدات دبل ورشاف والبياضة ومحيط حداثا، ودير سريان، والقوزح دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلن تنفيذ "إغارة نارية واسعة" على مناطق تموضع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثا، عبر مسيّرات وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة.

وقد قُتل شخص في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة فرون جنوبي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون، وأُفيد باستشهاد سائقها".

TYRE, LEBANON - MAY 20: Emergency teams operate in the area affected by an Israeli airstrike that killed at least 10 people in Deir Qanoun an-Naher area in Tyre, Lebanon, on May 20, 2026. ( Houssam Shbaro - Anadolu Agency )
دمار جراء الغارات الإسرائيلية على القرى والبلدات جنوبي لبنان (الأناضول)

قلق متزايد

وباتت المسيّرات التي يعتمد فيها حزب الله على تقنية الألياف الضوئية تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها، داعيا الجيش إلى إيجاد وسائل للتصدي لها.

ويترافق هذا مع معطيات ميدانية واعتراف إسرائيلي بأن المسيّرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله أصبحت من أبرز مصادر الخطر على قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في جنوب لبنان، إذ أدت خلال الأسابيع الأخيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وتعتمد هذه المسيّرات على خيط ألياف ضوئية رفيع ينفلت تدريجيا من بكرة مثبتة عليها في أثناء الطيران، مما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط، بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش.

ويأتي ذلك مع تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجوما موسعا على لبنان أسفر عن مقتل 3073 شخصا وإصابة 9362 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

