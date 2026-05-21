بعبوة شاي فقط.. ترمب "يجوب" نيودلهي على متن عربة "ريكشا"

في شوارع نيودلهي المكتظة وسط فوضى حركة المرور اعتاد الركاب على رؤية الجهة الخلفية لعربات "ريكشا" ثلاثية العجلات مغطاة بإعلانات تجارية مثل: عيادات إخصاب غير معروفة، أو دورات لتعلم اللغة الإنجليزية، أو علاجات عشبية تقليدية.

لكن مؤخرا اقتحم خلفية هذه العربات المتنقلة وجه غير متوقَّع إنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتحت صورته يظهر شعار "عيد ميلاد سعيد أمريكا".

وتجوب نحو 100 عربة "ريكشا" شوارع العاصمة الهندية مزينة بصور ترمب ووراءه العلم الأمريكي.

وأُميط اللثام عن حملة الإعلانات غير المعتادة الشهر الماضي من جانب سفير الولايات المتحدة في الهند سيرجيو غور.

وتندرج هذه الحملة ضمن جهود الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلالها، من خلال فعاليات احتفالية وأنشطة ثقافية وحملات تواصل مع الجمهور مخطط لها في عدة دول.

كما تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة الدفء لعلاقاتها مع الهند، بعد أن توترت نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي اعتمدها الرئيس ترمب، والتي رفعت الرسوم على عدد من الصادرات الهندية.

دبلوماسية الشاي

وبحسب شهادات عدد من سائقي هذه العربات البسيطة، فإن حملة الإعلانات لا تعنيهم. وفي السياق، يروي السائق جانيش كومار أنه رفض الفكرة تماما عندما تواصل معه المنظمون في البداية، وقال: "أخبرتهم أنني لا أريد وضع هذا الملصق".

لكن رفضه تبدد سريعا أمام "إغراء" المنظمين، حيث يضيف "قالوا لي من فضلك اسمح لنا بوضعه، وسنعطيك علبة شاي".

وقال براديب كومار -وهو سائق آخر- إنه وافق على وضع الإعلان على عربته من الخلف لأن سقفها كان ممزقا ويحتاج إلى تغطية.

وعندما سُئل عما إن كان يعرف ما الذي يقوله الإعلان، أجاب كومار "أعرف أنه ترمب، ولكن لا أعرف الكثير غير ذلك".

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع ترتيبات لأول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى نيودلهي نهاية الأسبوع الجاري.

وتنظم الهند اجتماعا لدول تحالف "كواد" (Quad) الأمني الرباعي الذي يضم إلى جانبها أستراليا واليابان والولايات المتحدة، حسبما أعلنته السفارة الأمريكية في نيودلهي الثلاثاء، دون تحديد موعد للاجتماع.